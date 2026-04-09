Die Aktie von Cisco Systems hat jüngst ein wichtiges technisches Signal generiert. Durch das Überschreiten der 50-Tage-Linie bei rund 79 Dollar hat sich das kurzfristige Chartbild signifikant aufgehellt. Nachdem der Wert bereits im Februar ein Mehrjahreshoch bei rund 87 Dollar markiert hatte, bestätigt der aktuelle Ausbruch die Fortsetzung des seit September 2025 bestehenden Aufwärtstrends.Fundamental untermauert Cisco die Kursentwicklung mit starken Daten zur Netzwerkinfrastruktur. Der aktuelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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