© Foto: AdobeStockEin Blick auf die aktuelle Gemengelage lässt nicht unbedingt einen rasanten Preisanstieg bei Platin erwarten. Und dennoch gibt es einige Indizien, die ein solches Szenario unterstützen.Aktuelle Platinpreisentwicklung - Da braut sich etwas zusammen Platin litt zuletzt wie Gold und Silber unter den hohen Anleiherenditen und dem Erstarken des US-Dollars. Die eskalierten Preise für Brent Öl und WTI Öl hatten die Inflationssorgen befeuert und die manifestierten sich wiederum in anziehenden Anleiherenditen. Besonders eindrucksvoll war im März der Anstieg der Renditen der für die Betrachtung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen. Zuletzt kamen die Renditen aufgrund rückläufiger Ölpreise wieder …Den vollständigen Artikel lesen
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