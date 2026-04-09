Steigende Preise, Energieknappheit, ein Irankrieg, der die Ölversorgung auf Jahre hinaus belastet - die Inflation ist zurück. Und sie wird nicht so schnell verschwinden. André Fischer zeigt in seinem neuen Report, wie Anleger sich mit Silber absichern können - inklusive eines hochspekulativen Explorers.Fischer sieht in der aktuellen Lage eine historische Parallele: In den 1920er-Jahren beschleunigte sich die Inflation in Deutschland so stark, dass Briefporto am Ende 10 Milliarden Papiermark kostete. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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