Der Ölpreis steht weiterhin im Spannungsfeld geopolitischer Risiken und kurzfristiger Entspannungssignale. Eine aktuelle Einschätzung von Goldman Sachs zeigt, wie unsicher die weitere Entwicklung ist - und warum Anleger weiterhin mit starken Schwankungen rechnen müssen. Nach der Vereinbarung eines zweiwöchigen Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran hat die Investmentbank ihre Prognosen für das zweite Quartal 2026 deutlich nach unten angepasst. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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