Goldproduzent entdeckt hochgradige Goldmineralisierung

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Heliostar Metals berichtet über bedeutende Fortschritte im Ana Paula Projekt. Das Unternehmen habe besonders breite und hochgradige Goldabschnitte identifiziert, darunter ein Abschnitt von 101,0 Metern mit 5,34 g/t Gold. Diese Ergebnisse würden laut Management darauf hindeuten, dass sich die Lagerstätte in der Tiefe weiter ausdehne und zusätzliches Potenzial in der sogenannten Expansion Zone vorhanden sei.

Heliostar Metals berichtet über bedeutende Fortschritte im Ana Paula Projekt. Das Unternehmen habe besonders breite und hochgradige Goldabschnitte identifiziert, darunter ein Abschnitt von 101,0 Metern mit 5,34 g/t Gold. Diese Ergebnisse würden laut Management darauf hindeuten, dass sich die Lagerstätte in der Tiefe weiter ausdehne und zusätzliches Potenzial in der sogenannten Expansion Zone vorhanden sei.

Expansion Zone bestätigt Ausdehnung

Heliostar Metals habe neue Bohrergebnisse aus der Expansion Zone veröffentlicht, einem Bereich unterhalb der bislang definierten Ressource. Das Unternehmen erkläre, dass diese Zone gezielt untersucht werde, um mögliche Erweiterungen der Lagerstätte zu bestätigen. Besonders hervor steche ein Bohrloch mit 101,0 Metern und 5,34 Gramm Gold pro Tonne Gestein. Innerhalb dieses Abschnitts seien weitere hochgradige Zonen identifiziert worden, darunter 8,75 Meter mit 9,11 g/t Gold sowie 7,15 Meter mit 6,98 g/t Gold. CEO Charles Funk habe erklärt, die Ergebnisse würden das Vertrauen stärken, dass sich die hochgradige Goldmineralisierung in der Tiefe fortsetze. Gleichzeitig habe das Management betont, dass die Mineralisierung weiterhin in mehrere Richtungen offen sei.