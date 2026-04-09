Bei Palantir ist weiterhin viel Sand im Getriebe. Zwar legte die Aktie nach Beginn des Iran-Krieges zunächst kräftig zu, doch zuletzt wurden die Gewinne wieder größtenteils abgegeben. Am Mittwoch büßte das Papier als einer der schwächsten Werte im S&P 500 sogar mehr als -6% ein. Und es droht weiteres Ungemach. Michael Burry meldet sich zurück Im November hatte Starinvestor Michael Burry mit einer großen Short-Position bei Palantir für Aufsehen gesorgt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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