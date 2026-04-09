Gerüchte über Probleme, Berichte über Verzögerungen und trotzdem Hoffnung auf einen Start im September: Beim faltbaren iPhone verdichten sich die Signale. Jetzt schaut der Markt ganz genau hin. Apple könnte laut Morgan Stanley sein faltbares iPhone weiterhin wie geplant im September 2026 auf den Markt bringen. Analyst Erik Woodring schrieb in einer Mitteilung an Kunden, bislang gebe es keine Hinweise auf eine Verschiebung. Deshalb nehme die US-Investmentbank keine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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