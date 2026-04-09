© Foto: knssr - AdobeStock.comWährend des Iran-Krieges ging der MSCI World auf Talfahrt. Ist das US-Klumpenrisiko zu hoch? Und welche Alternativen gibt es?Der US-und sehr techlastige MSCI World verlor während der Krise: zyklische Tech-Aktien geraten unter Druck aufgrund von drohender Inflation und einem hochgehaltenen Zinsniveau. Der Welt-Index bricht nicht so stark ein wie so manche Einzelaktie, aber er verliert spürbar: Und das kann Auswirkungen auf die gewünschte Ziel-Rendite haben! Welche ETFs man unbedingt auf dem Schirm haben sollte und warum viele ETFs nicht Diversifikation, sondern eine Zunahme an Komplexität bedeuten, klären wir neuesten wallstreet-online-Podcast Börse, Baby! In dieser Folge von Börse, Baby! …Den vollständigen Artikel lesen
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