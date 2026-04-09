Die SIGNAL IDUNA überarbeitet zum 01.05.2026 ihre Tarifstruktur im Bereich Kraftfahrt. Diese ermöglicht über zwei Produktlinien die Wahl zwischen einem Rundum-Schutz und einem flexibel anpassbaren Grundschutz. Zum 01.05.2026 bringt SIGNAL IDUNA einen neuen Kraftfahrttarif. Die grundlegend überarbeitete Tarifstruktur ermöglicht über zwei Produktlinien die Wahl zwischen einem Rundum-Schutz und einem flexibel anpassbaren Grundschutz, so die SIGNAL IDUNA. Leistungen und Deckungen sind neu erweitert. Den vollständigen Artikel lesen ...
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