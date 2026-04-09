Mehrere große Investmentbanken haben ihre Erwartungen an IBM kurz vor den Quartalszahlen gesenkt, was die wachsende Skepsis an der Wall Street verdeutlicht. Belastend wirken geopolitische Risiken, Währungseffekte und ein schwächeres Marktumfeld im Softwaresektor, was sich bereits im Aktienkurs widerspiegelt. Trotz der Unsicherheiten könnten Fortschritte in KI, Cloud und die Confluent-Übernahme langfristig stabilisierend wirken.Wall Street ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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