Wochenabschluss im Fokus: US-Verbraucherpreise und globale KonjunkturdatenAm Freitag steuert die Börsenwoche auf ihren dramatischen Höhepunkt zu: Die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise wird zum ultimativen Stresstest für die Märkte. Können die Inflationsdaten die Hoffnungen auf Zinssenkungen untermauern oder gerät die Rallye ins Wanken? Zusammen mit wichtigen Daten aus Fernost und Europa entscheidet sich heute, wie viel Risikoappetit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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