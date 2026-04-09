DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 10. April (vorläufige Fassung)
=== *** 03:30 CN/Verbraucherpreise März PROGNOSE: +1,3% gg Vj zuvor: +1,3% gg Vj *** 03:30 CN/Erzeugerpreise März PROGNOSE: +0,5% gg Vj zuvor: -0,9% gg Vj *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) März PROGNOSE: +1,1% gg Vm/+2,7% gg Vj vorläufig: +1,1% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+2,8% gg Vj vorläufig: +1,2% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj 08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude Februar 12:00 ES/EZB Vizepräsident, de Guindos, Rede auf Veranstaltung "Stand der Geldpolitik und der Finanzstabilität im Euroraum" der Industrie- und Handelskammer von Soria *** 14:30 US/Realeinkommen März *** 14:30 US/Verbraucherpreise März PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+3,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Februar PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) April PROGNOSE: 52,0 zuvor: 53,3 ===
