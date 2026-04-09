München (ots) -Anlässlich des Todes von Mario Adorf ändert Das Erste heute Abend, am 9. April, sein Programm und zeigt um 22:50 Uhr den Beitrag "Mario Adorf - Böse Rollen sind die guten Rollen | Ein Nachruf" von Heiko Rauber. Bereits jetzt in der ARD Mediathek zu sehen. (https://www.ardmediathek.de/video/kinokino/mario-adorf-oder-ein-nachruf/br/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdC9jODBjY2QzOC1iMjRhLTQ5OTAtOTVhMi1hZGIwMTllMWJhNzZfb25saW5lYnJvYWRjYXN0)In der Nacht auf den 10. April wird zudem der Zweiteiler "Der letzte Patriarch" mit Adorf in der Titelrolle ins Programm genommen und am Samstag, 11. April, der Film "Einmal Sohn, immer Sohn", in dem er an der Seite von Christiane Hörbiger und Sebastian Bezzel in einer bezaubernden Gastrolle zu sehen ist, nachmittags im Ersten gezeigt.Neben den bereits genannten Titeln gibt es darüber hinaus in der ARD Mediathek noch viele weitere Filme und Serien mit dem großen Star, darunter auch die Kultserie "Kir Royal", "Der Liebling des Himmels", "Altersglühen" und der Dreiteiler "Heimatmuseum" - zu sehen in der Rubrik "Filme" (https://www.ardmediathek.de/filme).Pressekontakt:ARD Programmdirektion, Presse und Information,E-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6252444