Goldprojekt in Mexiko wird deutlich ausgebaut

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Sonoro Gold meldet Fortschritte bei der Expansion seines Cerro-Caliche-Projekts und stärkt damit nach eigenen Angaben die Grundlage für weiteres Ressourcenwachstum. Der Zukauf einer zusätzlichen Konzession sowie ein umfangreiches Bohrprogramm sollen laut Management das Potenzial für eine größere Goldressource deutlich erhöhen.

Sonoro Gold meldet Fortschritte bei der Expansion seines Cerro-Caliche-Projekts und stärkt damit nach eigenen Angaben die Grundlage für weiteres Ressourcenwachstum. Der Zukauf einer zusätzlichen Konzession sowie ein umfangreiches Bohrprogramm sollen laut Management das Potenzial für eine größere Goldressource deutlich erhöhen.

Strategischer Ausbau des Projektgebiets

Über seine Tochtergesellschaft Minera Mar de Plata hat Sonoro Gold die Diana-Konzession vollständig übernommen. Die Fläche umfasse 51 Hektar und grenze direkt an das bestehende Cerro-Caliche-Projekt an. Für den Erwerb habe das Unternehmen eine einmalige Zahlung von 600.000 US-Dollar geleistet. Das Management habe hervorgehoben, dass weder Aktien ausgegeben noch Lizenzabgaben vereinbart worden seien, was laut Firma positiv auf die Wirtschaftlichkeit auswirken könne.