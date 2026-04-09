Hannover (www.anleihencheck.de) - Die heutigen Inflationsdaten für den Februar signalisieren einen Preisanstieg, welcher bereits vor dem Irankonflikt einsetzte, so die Analysten der Nord LB.Das Niveau sei mit 0,4% M/M zwar leicht erhöht, dürfte aber - insbesondere im Kontext der im März zu erwartenden deutlicher ansteigenden Veränderungsrate - noch als unproblematisch angesehen werden. Auch die Kernrate habe um 0,4% gegenüber dem Januar zugelegt und liege somit etwas oberhalb unserer Erwartungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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