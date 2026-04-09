© Foto: Rafael Henrique - SOPA Images via ZUMA PressMeta hat über ein Jahr gebraucht und Milliarden investiert: Jetzt ist Muse Spark da. Das neue KI-Modell holt auf, hinkt aber in wichtigen Bereichen hinterher. Ist das der Wendepunkt oder nur Schadensbegrenzung?Meta Platforms hat am Mittwoch sein erstes neues KI-Sprachmodell seit mehr als zwölf Monaten vorgestellt. Muse Spark heißt das Modell, das dem Konzern endlich wieder einen Platz im Rennen um die führenden Systeme der Branche sichern soll. Die Anleger zeigten sich erleichtert: Die Meta-Aktie legte im Tagesverlauf um mehr als sechs Prozent zu. Am Donnerstag geht es vorbörslich ebenfalls weiter aufwärts, auch beflügelt von einer Ausweitung der Partnerschaft mit Cloud-Dienstleister …Den vollständigen Artikel lesen
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