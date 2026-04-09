Ein Volltreffer, ein weiterer Wert klar im Plus: Zwei Dividenden-Geheimtipps des AKTIONÄR haben geliefert. Während eine Aktie bereits rund 30 Prozent seit Empfehlung zugelegt und das Kursziel erreicht hat, liegt auch ein zweiter Kandidat deutlich vorn.Treffer! Einer der drei Werte aus dem Aktienreport "Dividenden-Kraftpakete: 3 Top-Zahler für den Oktober" hat das damals genannte Kursziel inzwischen erreicht. Ausgehend vom im Report genannten Kurs von 0,92 Euro ging es bis auf 1,20 Euro nach oben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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