Mainz (ots) -Woche 20/26Mittwoch, 13.05.Bitte Programmänderung beachten:5.25 The RookieNachtschatten(vom 26.10.2020)USA 2019(Die Sendung "Death in Paradise: Beste Freunde" entfällt.)Donnerstag, 14.05.Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderungen beachten:6.10 Sprechstunde bei Dr. FrankensteinHausmusik(ZDF 28.10.1997)6.20 Sprechstunde bei Dr. FrankensteinEinsam gemeinsam(ZDF 29.10.1997)6.35 Sprechstunde bei Dr. FrankensteinDer Held des Tages(ZDF 30.10.1997)6.45 Sprechstunde bei Dr. FrankensteinDanni plus Liebe(ZDF 31.10.1997)7.00 Sprechstunde bei Dr. FrankensteinViel Lärm um Leo(ZDF 3.11.1997)7.15 Sprechstunde bei Dr. FrankensteinSchluckauf(ZDF 4.11.1997)7.25 Sprechstunde bei Dr. FrankensteinLady Cynthias unsterbliche Augen(ZDF 5.11.1997)7.40 Sprechstunde bei Dr. FrankensteinHoroskope(ZDF 6.11.1997)7.50 Sprechstunde bei Dr. FrankensteinStille Nacht(ZDF 7.11.1997)8.05 Sprechstunde bei Dr. FrankensteinHorrorgeschichten(ZDF 17.11.1997)8.15 Sprechstunde bei Dr. FrankensteinRisiken und Nebenwirkungen(ZDF 18.11.1997)8.30 Sprechstunde bei Dr. FrankensteinMonsterriegel, die dritte(ZDF 19.11.1997)8.40 Sprechstunde bei Dr. FrankensteinElvis(ZDF 20.11.1997)8.55 Sprechstunde bei Dr. FrankensteinWenn man vom Teufel spricht(ZDF 21.11.1997)9.05 Sprechstunde bei Dr. FrankensteinM wie Mörder(ZDF 24.11.1997)9.20 Sprechstunde bei Dr. FrankensteinHochzeit mit Hindernissen(ZDF 25.11.1997)9.30 Sprechstunde bei Dr. FrankensteinHallo Schwester(ZDF 26.11.1997)9.45 Sprechstunde bei Dr. FrankensteinNachhilfestunden(ZDF 27.11.1997)9.55 Sprechstunde bei Dr. FrankensteinLenni da Vinci(ZDF 28.11.1997)10.10 Sprechstunde bei Dr. FrankensteinKommt ein Messer geflogen(ZDF 1.12.1997)10.25 Sprechstunde bei Dr. FrankensteinPickel-Probleme(ZDF 2.12.1997)10.35 Sprechstunde bei Dr. FrankensteinAltersprobleme(ZDF 3.12.1997)10.50 Sprechstunde bei Dr. FrankensteinFalscher Schein(ZDF 5.9.1998)11.00 Sprechstunde bei Dr. FrankensteinFranzi und Freddy(ZDF 6.9.1998)11.15 Sprechstunde bei Dr. FrankensteinNichtgeburtstag(ZDF 8.12.1997)11.25 Sprechstunde bei Dr. FrankensteinDie Hauptrolle(ZDF 9.12.1997)11.40 Sprechstunde bei Dr. FrankensteinZahnweh(ZDF 12.9.1998)11.50 Sprechstunde bei Dr. FrankensteinDie Gedanken sind frei(ZDF 13.9.1998)12.05 Sprechstunde bei Dr. FrankensteinSchon die alten Römer(ZDF 12.12.1997)12.20 Sprechstunde bei Dr. FrankensteinGeisterjäger(ZDF 19.9.1998)12.30 Sprechstunde bei Dr. FrankensteinAlpträume(ZDF 16.12.1997)12.45 Sprechstunde bei Dr. FrankensteinModell 1377(ZDF 17.12.1997)12.55 Sprechstunde bei Dr. FrankensteinEin Fall von Liebe(ZDF 18.12.1997)13.10 Sprechstunde bei Dr. FrankensteinWer bin ich?(ZDF 19.12.1997)13.20 Monster House14.45 Hugo Cabret(Hugo)16.40 Die Schöne und das Biest(La Belle et la Bête)Belle Léa SeydouxBiest/Prinz Vincent CasselBelles Vater André DussollierPrinzessin Yvonne CatterfieldPerducas Eduardo NoriegaRegie: Christophe GansFrankreich/Deutschland 2014Im Streaming: 14. Mai 2026, 18.25 Uhr bis 13. Juni 202618.25 Seelen(The Host)Melanie Stryder Saoirse RonanJared Howe Max IronsIan O'Shea Jake AbelJeb Stryder William HurtDie Sucherin Diane KrugerRegie: Andrew NiccolUSA 2013Im Streaming: 14. Mai 2026, 20.20 Uhr bis 13. Juni 2026(Die Spielfilme "Ghostbusters - Die Geisterjäger" und "Ghostbusters II" entfallen. Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)Freitag, 15.05.Bitte Programmänderung beachten:5.55 Terra XpressAbenteuer Küste - Neustart am Meer(vom 27.1.2023)(Die Sendung "Terra Xpress: Gesundes Land und besser leben" entfällt.)Woche 21/26Samstag, 16.05.Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:22.00 Money Train23.40 Insidious: Chapter 2 (Text und weitere Angaben s. 14.5.2026)1.20 Insidious: Chapter 3 - Jede Geschichte hat einen Anfang (Text und weitere Angaben s. 14.5.2026)2.45 Tage des Donners(Days of Thunder)(von 20.15 Uhr)4.25 Alex RiderSurfenBritische Agentenserie(vom 7.12.2022)\u20035.05 Alex RiderJagdBritische Agentenserie(vom 7.12.2022)5.55 Terra Xplore-6.15 Stereotype: So urteilst du unbewusst über andere(vom 6.2.2026)Deutschland 2025(Die Spielfilme "Ghostbusters - Die Geisterjäger" und "Ghostbusters II" entfallen.)Pressekontakt:ZDF-PlanungOriginal-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6252463