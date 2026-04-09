Mainz (ots) -
Woche 20/26
Mittwoch, 13.05.
Bitte Programmänderung beachten:
5.25 The Rookie
Nachtschatten
(vom 26.10.2020)
USA 2019
(Die Sendung "Death in Paradise: Beste Freunde" entfällt.)
Donnerstag, 14.05.
Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderungen beachten:
6.10 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Hausmusik
(ZDF 28.10.1997)
6.20 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Einsam gemeinsam
(ZDF 29.10.1997)
6.35 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Der Held des Tages
(ZDF 30.10.1997)
6.45 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Danni plus Liebe
(ZDF 31.10.1997)
7.00 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Viel Lärm um Leo
(ZDF 3.11.1997)
7.15 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Schluckauf
(ZDF 4.11.1997)
7.25 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Lady Cynthias unsterbliche Augen
(ZDF 5.11.1997)
7.40 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Horoskope
(ZDF 6.11.1997)
7.50 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Stille Nacht
(ZDF 7.11.1997)
8.05 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Horrorgeschichten
(ZDF 17.11.1997)
8.15 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Risiken und Nebenwirkungen
(ZDF 18.11.1997)
8.30 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Monsterriegel, die dritte
(ZDF 19.11.1997)
8.40 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Elvis
(ZDF 20.11.1997)
8.55 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Wenn man vom Teufel spricht
(ZDF 21.11.1997)
9.05 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
M wie Mörder
(ZDF 24.11.1997)
9.20 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Hochzeit mit Hindernissen
(ZDF 25.11.1997)
9.30 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Hallo Schwester
(ZDF 26.11.1997)
9.45 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Nachhilfestunden
(ZDF 27.11.1997)
9.55 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Lenni da Vinci
(ZDF 28.11.1997)
10.10 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Kommt ein Messer geflogen
(ZDF 1.12.1997)
10.25 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Pickel-Probleme
(ZDF 2.12.1997)
10.35 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Altersprobleme
(ZDF 3.12.1997)
10.50 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Falscher Schein
(ZDF 5.9.1998)
11.00 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Franzi und Freddy
(ZDF 6.9.1998)
11.15 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Nichtgeburtstag
(ZDF 8.12.1997)
11.25 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Die Hauptrolle
(ZDF 9.12.1997)
11.40 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Zahnweh
(ZDF 12.9.1998)
11.50 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Die Gedanken sind frei
(ZDF 13.9.1998)
12.05 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Schon die alten Römer
(ZDF 12.12.1997)
12.20 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Geisterjäger
(ZDF 19.9.1998)
12.30 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Alpträume
(ZDF 16.12.1997)
12.45 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Modell 1377
(ZDF 17.12.1997)
12.55 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Ein Fall von Liebe
(ZDF 18.12.1997)
13.10 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Wer bin ich?
(ZDF 19.12.1997)
13.20 Monster House
14.45 Hugo Cabret
(Hugo)
16.40 Die Schöne und das Biest
(La Belle et la Bête)
Belle Léa Seydoux
Biest/Prinz Vincent Cassel
Belles Vater André Dussollier
Prinzessin Yvonne Catterfield
Perducas Eduardo Noriega
Regie: Christophe Gans
Frankreich/Deutschland 2014
Im Streaming: 14. Mai 2026, 18.25 Uhr bis 13. Juni 2026
18.25 Seelen
(The Host)
Melanie Stryder Saoirse Ronan
Jared Howe Max Irons
Ian O'Shea Jake Abel
Jeb Stryder William Hurt
Die Sucherin Diane Kruger
Regie: Andrew Niccol
USA 2013
Im Streaming: 14. Mai 2026, 20.20 Uhr bis 13. Juni 2026
(Die Spielfilme "Ghostbusters - Die Geisterjäger" und "Ghostbusters II" entfallen. Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)
Freitag, 15.05.
Bitte Programmänderung beachten:
5.55 Terra Xpress
Abenteuer Küste - Neustart am Meer
(vom 27.1.2023)
(Die Sendung "Terra Xpress: Gesundes Land und besser leben" entfällt.)
Woche 21/26
Samstag, 16.05.
Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:
22.00 Money Train
23.40 Insidious: Chapter 2 (Text und weitere Angaben s. 14.5.2026)
1.20 Insidious: Chapter 3 - Jede Geschichte hat einen Anfang (Text und weitere Angaben s. 14.5.2026)
2.45 Tage des Donners
(Days of Thunder)
(von 20.15 Uhr)
4.25 Alex Rider
Surfen
Britische Agentenserie
(vom 7.12.2022)
\u2003
5.05 Alex Rider
Jagd
Britische Agentenserie
(vom 7.12.2022)
5.55 Terra Xplore
-6.15 Stereotype: So urteilst du unbewusst über andere
(vom 6.2.2026)
Deutschland 2025
(Die Spielfilme "Ghostbusters - Die Geisterjäger" und "Ghostbusters II" entfallen.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6252463
Woche 20/26
Mittwoch, 13.05.
Bitte Programmänderung beachten:
5.25 The Rookie
Nachtschatten
(vom 26.10.2020)
USA 2019
(Die Sendung "Death in Paradise: Beste Freunde" entfällt.)
Donnerstag, 14.05.
Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderungen beachten:
6.10 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Hausmusik
(ZDF 28.10.1997)
6.20 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Einsam gemeinsam
(ZDF 29.10.1997)
6.35 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Der Held des Tages
(ZDF 30.10.1997)
6.45 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Danni plus Liebe
(ZDF 31.10.1997)
7.00 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Viel Lärm um Leo
(ZDF 3.11.1997)
7.15 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Schluckauf
(ZDF 4.11.1997)
7.25 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Lady Cynthias unsterbliche Augen
(ZDF 5.11.1997)
7.40 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Horoskope
(ZDF 6.11.1997)
7.50 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Stille Nacht
(ZDF 7.11.1997)
8.05 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Horrorgeschichten
(ZDF 17.11.1997)
8.15 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Risiken und Nebenwirkungen
(ZDF 18.11.1997)
8.30 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Monsterriegel, die dritte
(ZDF 19.11.1997)
8.40 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Elvis
(ZDF 20.11.1997)
8.55 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Wenn man vom Teufel spricht
(ZDF 21.11.1997)
9.05 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
M wie Mörder
(ZDF 24.11.1997)
9.20 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Hochzeit mit Hindernissen
(ZDF 25.11.1997)
9.30 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Hallo Schwester
(ZDF 26.11.1997)
9.45 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Nachhilfestunden
(ZDF 27.11.1997)
9.55 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Lenni da Vinci
(ZDF 28.11.1997)
10.10 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Kommt ein Messer geflogen
(ZDF 1.12.1997)
10.25 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Pickel-Probleme
(ZDF 2.12.1997)
10.35 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Altersprobleme
(ZDF 3.12.1997)
10.50 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Falscher Schein
(ZDF 5.9.1998)
11.00 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Franzi und Freddy
(ZDF 6.9.1998)
11.15 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Nichtgeburtstag
(ZDF 8.12.1997)
11.25 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Die Hauptrolle
(ZDF 9.12.1997)
11.40 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Zahnweh
(ZDF 12.9.1998)
11.50 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Die Gedanken sind frei
(ZDF 13.9.1998)
12.05 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Schon die alten Römer
(ZDF 12.12.1997)
12.20 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Geisterjäger
(ZDF 19.9.1998)
12.30 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Alpträume
(ZDF 16.12.1997)
12.45 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Modell 1377
(ZDF 17.12.1997)
12.55 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Ein Fall von Liebe
(ZDF 18.12.1997)
13.10 Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
Wer bin ich?
(ZDF 19.12.1997)
13.20 Monster House
14.45 Hugo Cabret
(Hugo)
16.40 Die Schöne und das Biest
(La Belle et la Bête)
Belle Léa Seydoux
Biest/Prinz Vincent Cassel
Belles Vater André Dussollier
Prinzessin Yvonne Catterfield
Perducas Eduardo Noriega
Regie: Christophe Gans
Frankreich/Deutschland 2014
Im Streaming: 14. Mai 2026, 18.25 Uhr bis 13. Juni 2026
18.25 Seelen
(The Host)
Melanie Stryder Saoirse Ronan
Jared Howe Max Irons
Ian O'Shea Jake Abel
Jeb Stryder William Hurt
Die Sucherin Diane Kruger
Regie: Andrew Niccol
USA 2013
Im Streaming: 14. Mai 2026, 20.20 Uhr bis 13. Juni 2026
(Die Spielfilme "Ghostbusters - Die Geisterjäger" und "Ghostbusters II" entfallen. Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)
Freitag, 15.05.
Bitte Programmänderung beachten:
5.55 Terra Xpress
Abenteuer Küste - Neustart am Meer
(vom 27.1.2023)
(Die Sendung "Terra Xpress: Gesundes Land und besser leben" entfällt.)
Woche 21/26
Samstag, 16.05.
Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:
22.00 Money Train
23.40 Insidious: Chapter 2 (Text und weitere Angaben s. 14.5.2026)
1.20 Insidious: Chapter 3 - Jede Geschichte hat einen Anfang (Text und weitere Angaben s. 14.5.2026)
2.45 Tage des Donners
(Days of Thunder)
(von 20.15 Uhr)
4.25 Alex Rider
Surfen
Britische Agentenserie
(vom 7.12.2022)
\u2003
5.05 Alex Rider
Jagd
Britische Agentenserie
(vom 7.12.2022)
5.55 Terra Xplore
-6.15 Stereotype: So urteilst du unbewusst über andere
(vom 6.2.2026)
Deutschland 2025
(Die Spielfilme "Ghostbusters - Die Geisterjäger" und "Ghostbusters II" entfallen.)
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6252463
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