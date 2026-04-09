Auf Youtube spielen Podcasts längst eine größere Rolle. Passend dazu lässt euch das Videonetzwerk aktuell zwei neue Funktionen testen - mit einem Haken. Mal eben einen Podcast hören, das ist im Alltag manchmal leichter gesagt als getan. Besonders, wenn der Podcast der Wahl 90 Minuten oder länger geht. Eine bewährte Methode vieler Fans ist es dann, die Wiedergabegeschwindigkeit in der jeweiligen App zu erhöhen. Das funktioniert auch auf Youtube. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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