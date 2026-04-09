Waffenstillstand oder nur eine kurze Pause? Jan Willhöft zeigt, warum der Iran-Konflikt den US-Dollar trifft, Gold stärkt und Anleger jetzt genauer hinsehen müssen, bevor die nächste Marktbewegung kommt.Willhöft warnt in diesem Video vor einer Euphorie, die aus seiner Sicht verfrüht ist. Der von Donald Trump ins Spiel gebrachte Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran könne die Märkte zwar kurzfristig beruhigen. Doch die entscheidenden Konfliktlinien seien weiter offen. Genau das mache die Lage für Anleger so brisant. Das US-Militär bleibe trotz Waffenstillstands bereit, die Kämpfe jederzeit wieder aufzunehmen. Er greift zudem Aussagen bei Kitco auf, wonach Gold zur wichtigsten …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE