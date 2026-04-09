FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 23. April





FREITAG, DEN 10. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FRA: Sodexo, Halbjahreszahlen

09:30 CHE: Swiss Re, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 3/26

03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid

03:30 CHN: Erzeugerpreise 3/26

03:30 CHN: Verbraucherpreise 3/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

08:00 DEU. Baupreise für Wohngebäude 2/26

08:00 NOR: Verbraucherpreise 3/26

08:00 NOR: Industrieproduktion 2/26

09:00 AUT: Industrieproduktion 2/26

10:00 ITA: Industrieproduktion 2/26

14:30 USA: Verbraucherpreise 3/26

14:30 USA: Realeinkommen 3/26

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 2/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/26 (vorläufig) 18:00 RUS: BIP Jahr 2025

18:00 RUS: BIP Q4/25

18:00 RUS: Verbraucherpreise 3/26



SONSTIGE TERMINE

DEU: Die Gewerkschaft Ufo hat das Kabinenpersonal der Lufthansa und der Tochter Lufthansa Cityline zu einem Streik aufgerufen. Der Ausstand ist von 0.01 Uhr bis 22.00 Uhr vorgesehen.

MONTAG, DEN 13. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 DEU: R+V Versicherung, Bilanz-Pk, Wiesbaden

13:00 PRT: EDP Renovaveis, Hauptversammlung

13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen

22:30 USA: Goodyear, Hauptversammlung



DEU: Mercedes-Benz, Pre-Close Call Q1/26



TERMINE KONJUNKTUR

12:00 PRT: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

14:00 POL: Leistungsbilanz 2/26

14:00 POL: Handelsbilanz 2/26

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 3/26



SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Pressegespräch Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) zur Stellungnahme «Zirkuläres Bauen: Bestand erhalten, Kreisläufe schließen» + 10.00 Übergabe der Stellungnahme an Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) und die Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD)

18:00 DEU: Tag der Mobilitätswirtschaft des Deutschen Verkehrsforums (DVF) zu Herausforderungen der Verkehrspolitik mit Rede von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), Berlin

USA: Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank beginnt

DIENSTAG, DEN 14. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz

08:00 FRA: Totalenergies, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Imperial Brands, Q2-Umsatz

10:00 DEU: Dekabank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.

10:00 CHE: Givaudan, Spring Investor Conference

10:00 FRA: Vinci, Hauptversammlung

12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q1-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen

13:00 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen

13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung

14:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung

14:00 NLD: ING Groep, Hauptversammlung

14:00 USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen

15:30 USA: Moody's, Hauptversammlung

18:00 FRA: Kering, Q1-Umsatz



DEU: BMW, Pre-Close Call Q1/26



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Tonies, Jahreszahlen (endgültig)



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 3/26

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 2/26

06:30 JPN: Industrieprodukion 2/26 (endgültig)

07:00 FIN: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

08:00 ROU: Verbraucherpreise 3/26

09:00 CZS: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

14:30 USA: Erzeugerpreise 3/26



SONSTIGE TERMINE

09:00 LUX: EuGH urteilt zu befristeten Kettenarbeitsverträgen im öffentlichen Dienst, Luxemburg

17:00 DEU: Pk Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen zu politischen und wirtschaftlichen Lage der Branche, Berlin

CHE: Uhrenmesse «Watches and Wonders» (bisher Uhrensalon SIHH), Genf

MITTWOCH, DEN 15. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 3/26

07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen

08:00 FRA: Hermes, Q1-Umsatz

09:00 ITA: Ferrari, Hauptversammlung

10:00 DEU: Mahle, Bilanz-Pk, Stuttgart

10:30 CHE: UBS, Hauptversammlung

11:00 CHE: Adecco, Hauptversammlung

12:30 GBR: British American Tobacco, Hauptversammlung

12:30 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen

18:00 USA: Adobe, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: Redcare Pharmacy, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 2/26

08:00 ROU: Industrieproduktion 2/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

09:30 POL: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

11:00 GRC: Verbraucherpreise 3/26

11:00 EUR: Industrieproduktion 2/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Empire State Index 4/26

14:30 USA: Im- und Exportpreise 3/26

16:00 USA: NAHB-Index 4/26

20:00 USA: Beige Book



SONSTIGE TERMINE

DEU: Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin

DONNERSTAG, DEN 16. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: VAT, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: DocMorris, Q1-Umsatz

07:30 TWN: Taiwan Semiconductor, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen

08:00 GBR: Rentokil Initial, Q1-Umsatz

08:30 ITA: Banca Generali, Hauptversammlung

09:00 DEU: Bosch, Jahrespressekonferenz, Renningen

09:00 FRA: Pernod Ricard, Q3-Umsatz

10:00 DEU: Mercedes-Benz-Group, Hauptversammlung, Berlin 10:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Hauptversammlung

12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen

12:30 USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen

12:30 USA: KeyCorp, Q1-Zahlen

13:00 USA: Travelers, Q1-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen

14:30 CHE: Nestle, Hauptversammlung

15:30 USA: Texas Instruments, Hauptversammlung

17.50 ITA: Pirelli, Jahreszahlen (detailliert)

22:00 USA: Alcoa, Q1-Zahlen

22:01 USA: Netflix, Q1-Zahlen

23:00 USA: HP Inc., Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Fuchs, Capital Markets Day

FRA: Kering, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q1/26

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 3/26

04:00 CHN: Industrieproduktion 3/26

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 3/36

08:00 GBR: BIP 2/26

08:00 GBR: Industrieproduktion 2/26

08:00 GBR: Handelsbilanz 2/26

08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 3/26

09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 4/26

15:15 USA: Industrieproduktion 3/26

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 3/26



SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EuGH urteilt zur ungarischen C02-Steuer auf Emissionen bei kostenlosen EU-Zertifikaten für Ausstoß, Luxemburg

11:00 DEU: Verhandlung im Fall der Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen u.a. gegen das Energieunternehmen Stromio, Hamm

12:00 DEU: Online-Vorstellung der Studie «Zukunftsquote» zum Anteil von Zukunftsinvestitionen am Bundeshaushalt 2025 des Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) Mannheim und dem WWF Deutschland, Berlin

DEU: Fortsetzung Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin

CYP: Informelles Treffen der Tourismusminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia



FREITAG, DEN 17. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 SWE: Autoliv, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen

09:30 FRA: Hermes, Hauptversammlung

10:00 AUT: Erste Group Bank, Hauptversammlung

13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q1-Zahlen

15:00 USA: Boeing, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 2/26

10:00 ITA: Handels- und Leistungsbilanz 2/26

11:00 EUR: Handelsbilanz 2/26



SONSTIGE TERMINE

DEU: Abschluss Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin

CYP: Informelles Treffen der Tourismusminister der EU-Staaten, Nikosia



MONTAG, DEN 20. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Steel Dynamics, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 2/26

08:00 DEU: Erzeugerpreise 3/26

11:00 EUR: Bauproduktion 2/26



SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn der Hannover Messe, Hannover

+08.00 Pressekonferenz der Verbände BDI, ZVEI & VDMA

+08.00 Messerundgang mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) +11.00 «Industrielle KI: Von der Strategie zur Skalierung» mit Bundeskanzler Merz, Siemens-CEO Roland Busch, SAP-CEO Christian Klein +13.05 Keynote Karsten Wildberger (CDU), Bundesminister für Digitales +14.00 Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zu «Wehrhafte Wertschöpfung» +1600 Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) zu «Hightech-Agenda Deutschland»

18:00 DEU: Jahresempfang 75 Jahre Bundesverband deutscher Banken e.V., u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Berlin

DIENSTAG, DEN 21. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: Rio Tinto, Q1-Umsatz

07:00 AUT: Bawag Group, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Thales, Q1-Umsatz

07:00 SWE: Investor, Q1-Zahlen

07:00 SWE: SKF, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Beiersdorf, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Associated British Foods, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: British Land, Q4-Umsatz

10:00 FRA: Vivendi, Hauptversammlung

12:00 USA: Danaher, Q1-Zahlen

12:00 USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen

12:30 USA: General Electric, Q1-Zahlen

12:45 USA: Northrop Grumman, Q1-Zahlen

12:45 USA: Halliburton, Q1-Zahlen

12:55 USA: RTX, Q1-Zahlen

15:00 USA: Whirlpool, Hauptversammlung

17:45 CHE: Temenos Group, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Atos, Q1-Umsatz

17:45 ITA: Saipem, Q1-Zahlen

18:00 FRA: Vivendi, Q1-Umsatz

18:00 NLD: ASM International, Q1-Zahlen

18:00 USA: U.S. Bancorp, Hauptversammlung

19:00 GBR: Natwest Group, Investor Day

22:05 USA: Capital One Financial, Q1-Zahlen

23:00 USA: Adobe, Summit 2026 - Investor Session



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Arbeitslosenquote 2/26

08:00 CHE: Im- und Exporte 3/26

09:00 CHE: Geldmenge M3 3/26

09:30 POL: Industrieproduktion 3/26

09:30 POL: Erzeugerpreise 3/26

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 4/26

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 3/26

16:00 USA: Lagerbestände 2/26

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 3/26



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Hannover Messe, Hannover

Themenschwerpunkt «Produktionstechnologie für Verteidigung» +14.05 Grußwort Ministerpräsident Olaf Lies (SPD)

+14.50 Armin Papperger, CEO Rheinmetall, Interview+Podiumsdiskussion «Effektive Abschreckung im 21. Jahrhundert: Drohnen, Panzer oder etwas ganz Anderes?» +15.55 Michael Schöllhorn, CEO Airbus Defence and Space, Impulsvortrag+Podiumsdiskussion «Europäische Verteidigung: Wie wir die industrielle Landschaft schaffen, die wir brauchen»

14:00 DEU: Bundesbank-Symposium: «Handelskonflikte und Zollpolitik: Quo vadis, globale Wirtschaftsordnung?», Frankfurt/M. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Institut für Bank- und Finanzgeschichte e.V. (IBF) und dem Center for Financial Studies (CFS) statt. Die Eröffnungsrede hält Bundesbank-Präsident Joachim Nagel.

ESP: Europäische Windenergie-Konferenz (Windeurope), Madrid

LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg



MITTWOCH, DEN 22. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: ABB, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Rexel, Q1-Umsatz

07:00 NLD: Randstad, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Tele2 AB, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Danone, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q1-Umsatz

10:00 NLD: ASML Holding, Hauptversammlung

11:00 AUT: Bawag Group, Hauptversammlung

12:30 USA: GE Vernova, Q1-Zahlen

13:00 SWE: Alfa Laval, Q1-Zahlen

13:00 USA: AT&T, Q1-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris International, Q1-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q1-Zahlen

18:00 DEU: Flatexdegiro, Q1-Zahlen

18:00 FRA: L' Oréal, Q1-Umsatz

22:00 USA: Lam Research, Q1-Zahlen

22:00 USA: United Airlines, Q1-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q1-Zahlen

22:05 USA: Tesla, Q1-Zahlen

22:05 USA: IBM, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Intershop Communications, Q1-Zahlen

FRA: EssilorLuxottica, Q1-Umsatz

FRA: Carrefour, Q1-Umsatz

ITA: Saipem, Q1-Zahlen

LUX: Eurofins Scientific, Q1-Umsatz

USA: Boston Scientific, Q1-Zahlen

USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 3/26

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 3/26

08:00 GBR: Verbraucherpreise 3/26

08:00 GBR: Einzelhandelspreise 3/26

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 4/26

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 4/26 (vorläufig)

18:00 RUS: Industrieproduktion 3/26



SONSTIGE TERMINE

DEU: Eröffnung Terminal 3 am Frankfurter Flughafen, Frankfurt/M.

09:00 DEU: Tag der Progressiven Wirtschaftspolitik der Friedrich-Ebert-Stiftung u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), DGB-Chefin Yasmin Fahimi und SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf, Berlin

09:45 DEU: Jahres-Pk Autozulieferer und Getriebespezialist IMS-Gear SE & Co. KGaA, Donaueschingen

11:00 DEU: Jahres-Pk Verband Deutscher Pfandbriefbanken (vdp), Frankfurt/M.

11:00 DEU: Pk Arbeitgeberverband Hessen-Chemie zu aktuellen Zahlen zur chemisch-pharmazeutischen Industrie in Hessen, Frankfurt/M.

12:30 DEU: «Wirtschaftsflächengipfel.RUHR 2026» zur wirtschaftlichen Entwicklung des Ruhrgebiets, Dortmund

13:00 DEU: Fortsetzung Hannover Messe - Panel der IG Metall u.a. mit Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD), Hannover +13.00 Podiumsdiskussion «Made in Germany: Museumsstück oder Zukunftsversprechen?» mit: - Christiane Benner, Erste Vorsitzende der IG Metall

- Olaf Lies, niedersächsischer Ministerpräsident

- Arndt G. Kirchhoff, Präsident des Verbandes der Metall- und Elektro-Industrie Nordrhein-Westfalen - Moritz Schularick, Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW)

DONNERSTAG, DEN 23. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hella, Q1-Umsatz

07:00 DEU: Sartorius, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Schindler, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Nestle, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Roche, Q1-Umsatz (14.00 Call)

07:00 CHE: SGS, Q1-Umsatz

07:00 CHE: STMicroelectronics, Q1-Zahlen

07:00 FIN: Nokia, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Orange, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Safran, Q1-Umsatz

07:00 NLD: Heineken, Q1-Zahlen

07:00 NLD: BE Semiconductor, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (10.30) 07:00 NOR: DNB ASA, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Vossloh, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Dassault Systemes, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Man Group, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Sainsbury, Jahreszahlen

08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Q1-Umsatz

08:45 ITA: De Longhi, Hauptversammlung

09:00 ITA: Generali Group, Hauptversammlung

10:00 DEU: Schaeffler, Hauptversammlung

10:00 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung

10:00 DEU: Eon, Hauptversammlung

10:30 FRA: LVMH, Hauptversammlung

10:30 GBR: Relx, Hauptversammlung

12:00 GBR: BP, Hauptversammlung

12:00 USA: Dow, Q1-Zahlen

12:00 USA: Comcast, Q1-Zahlen

12:30 USA: Honeywell International, Q1-Zahlen

13:00 USA: Blackstone, Q1-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q1-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q1-Zahlen

13:30 NLD: Heineken, Hauptversammlung

13:30 USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen

14:00 NLD: Akzo Nobel, Hauptversammlung

14:30 FRA: Danone, Hauptversammlung

15:00 USA: Pfizer, Hauptversammlung

16:00 USA: Johnson & Johnson, Hauptversammlung

17:45 FRA: Accor, Q1-Umsatz

17:45 FRA: Vinci, Q1-Umsatz

17:45 FRA: Saint-Gobain, Q1-Umsatz

18:30 FRA: Valeo, Q1-Umsatz

22:00 USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen

22:00 USA: Intel, Q1-Zahlen

22:05 USA: Verisign Inc., Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Volkswagen, Group China Investor Update 2026

FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q1-Umsatz

USA: PG&E, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung) 06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 3/26

08:45 FRA: Geschäftsklima 4/26

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 4/26

09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 3/26

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: CFNA-Index 3/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Hannover Messe, Hannover

+ 13.35 Carsten Maschmeyer, Keynote «Mut zur Zukunft - Gründergeist und KI als Schlüssel zur Technation Deutschland»

10:00 DEU: Hybride Konferenz des Kreditversicherers «Coface» zu «Wirtschaft reloaded - Kurswechsel oder weiter so?», Mainz

CYP: Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia

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