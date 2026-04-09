Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, unsere Methode zur Identifikation hochwertiger Aktien ist die boerse.de-Performance-Analyse. Denn auf lange Sicht zeigt sich die Qualität eines Geschäfts im Kursverlauf. Die 100 besten Titel nach diesem Ansatz tragen das Prädikat "Champion", aktuell zahlen 80 davon eine Dividende. Warum das so ist (und weshalb einige dieser Champions dennoch nichts ausschütten), lohnt einen genaueren Blick. Im Kern geht es um Kapitalallokation, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 boerse.de