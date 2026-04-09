© Foto: Dima Pechurin on UnsplashDie deutsche Industrie startet schwach ins Jahr. Trotz starker Exporte wächst der Druck durch hohe Energiepreise und neue Unsicherheit im Nahen Osten. Kippt jetzt die Hoffnung auf Erholung?Die deutsche Industrie hat im Februar überraschend nachgegeben. Die Produktion sank im Monatsvergleich um 0,3 Prozent. Vor allem das Baugewerbe und die Konsumgüterindustrie belasteten. Das weckt schon vor dem Iran-Krieg Zweifel an einer schnellen Erholung der größten Volkswirtschaft Europas. Etwas besser sah es im Außenhandel aus. Die Exporte stiegen im Februar um 3,6 Prozent, die Importe um 4,7 Prozent. Beide Werte lagen über den Erwartungen. Trotzdem bleibt das Gesamtbild verhalten. Deutschlands …Den vollständigen Artikel lesen
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