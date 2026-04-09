Strategische Weichenstellung im Exosomenmarkt

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NurExone Biologic und BioXtek treiben ihre Ambitionen im Zukunftsmarkt der Exosomen voran. Die US-Tochtergesellschaft Exo-Top hat mit dem in Florida ansässigen Unternehmen BioXtek eine unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet. Ziel ist der Aufbau einer strategischen Partnerschaft zur Herstellung und Kommerzialisierung von Exosomen im Bereich regenerativer Therapien.

Im Zentrum steht die mögliche Zusammenarbeit bei der GMP-konformen Produktion in den USA, der klinischen Versorgung sowie der Vermarktung von aus Knochenmark gewonnenen mesenchymalen Stammzell-Exosomen. Die Partner planen, ihre jeweiligen Stärken zu bündeln. Exo-Top bringt die Master Cell Bank und Produktionskompetenz ein, BioXtek seine Infrastruktur und Marktzugänge in den USA.

Die angestrebte Kooperation soll die klinische Entwicklung beschleunigen und die Produktionskapazitäten ausweiten. Gleichzeitig adressiert sie eine steigende Nachfrage. Vor allem der Markt für regenerative Ästhetik entwickelt sich dynamisch und könnte bis 2034 ein Volumen von 1,6 Milliarden US-Dollar erreichen.

Produktionsbasis als Schlüssel zur Skalierung

Die geplante Partnerschaft zielt darauf ab, die Produktionsbereitschaft zu stärken und klinische Zeitpläne zu verkürzen. Gleichzeitig sollen zusätzliche kommerzielle Perspektiven für die Exosomenplattform erschlossen werden. Die Kombination aus bestehender GMP-Anlage und Produktionsfähigkeiten in den USA mit proprietärem Know-how und standardisierter Zellbank bildet die Grundlage.

Auch aus Sicht von BioXtek ergibt sich ein klarer strategischer Fit. Die Verbindung von Technologieplattform und Infrastruktur soll den Übergang in praktische Anwendungen erleichtern und die Position im entstehenden Exosomenmarkt stärken.

Ein zentrales Element ist die proprietäre Master Cell Bank von NurExone. Sie ermöglicht gleichbleibende Qualität über Chargen hinweg, vereinfacht den Technologietransfer und schafft die Basis für eine skalierbare Produktion unter GMP-Bedingungen.

Konkrete Arbeitsfelder und regulatorischer Rahmen

Die Absichtserklärung definiert mehrere operative Schwerpunkte. Dazu gehört die Sicherstellung konsistenter Herstellungs- und Qualitätsprozesse für MSC-Exosomen sowie die Vorbereitung auf GMP-Standards. Parallel sollen gemeinsame Produktions- und Vermarktungsstrategien entwickelt werden.

Im Fokus stehen Anwendungen in der Wundversorgung, im Schmerzmanagement und in der Orthopädie. Dabei wird auch ein spezifischer regulatorischer Rahmen in Florida berücksichtigt, der den Einsatz bestimmter Stammzelltherapien unter klaren Sicherheitsvorgaben erlaubt. Ergänzend ist die Versorgung internationaler Märkte vorgesehen, sofern regulatorische Anforderungen erfüllt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung klinischer Studien. BioXtek kann die Herstellung von Exosomen für Studien mit dem Leitkandidaten ExoPTEN übernehmen und damit einen möglichen Weg in Richtung FDA-Zulassung für Therapien bei Rückenmarks- und Sehnerv-Verletzungen eröffnen.

Die geplante Struktur sieht vor, dass Exo-Top Technologie und Know-how liefert, während BioXtek als Produktions- und Vertriebspartner agiert. Auch spezifische Vertriebsrechte sind Teil der Überlegungen. Gleichzeitig kann Exo-Top produzierte Exosomen für eigene Therapieentwicklungen nutzen.

Von der Absicht zur möglichen Markterschließung

Die Vereinbarung stellt zunächst einen Rahmen für weitere Verhandlungen dar. Eine endgültige Partnerschaft hängt von Due-Diligence-Prüfungen, der Erreichung definierter Meilensteine, vertraglichen Einigungen sowie regulatorischen Genehmigungen ab.

Das Marktumfeld zeigt bereits die Richtung. Exosomen gelten als vielseitige Plattform für therapeutische Anwendungen, regenerative Medizin und minimalinvasive Behandlungen. Ihre biologische Ausstattung eröffnet Einsatzmöglichkeiten bei Hautverjüngung, Anti-Aging, diabetischen Wunden und Haarregeneration.

Vor diesem Hintergrund prüfen die Partner die künftige Versorgung mit MSC-Exosomen für verschiedene Indikationen. Sämtliche Aktivitäten sollen im Einklang mit regulatorischen Vorgaben erfolgen. Damit positioniert sich NurExone in einem Markt mit wachsender Dynamik und klar erkennbaren Skalierungsperspektiven.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-nurexone-biologic-inc-nurexone-biologics-us-tochtergesellschaft-exo-top-und-das-in-florida-ansaessige-bioxtek-unterzeichnen-strategische-absichtserklaerung-zur-herstellung-und-kommerzialisierung-von-exosomen/5100841/

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