Diese Aktie aus dem Portfolio von Bill Gates weist jetzt eine extrem niedrige Bewertung mit KGV 11 und einer Dividendenrendite von 7 Prozent auf. Lohnt sich jetzt für Anleger der Einstieg bei dem Titel? Bill Gates hat eine Reihe von spannenden Aktien im Portfolio, doch keine ist auf den ersten Blick so attraktiv bewertet wie der Konsumgütergigant Kraft Heinz. Bill Gates-Aktie mit KGV 11 und 7 Prozent Dividende So weist die Aktie aktuell ein KGV ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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