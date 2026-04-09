Zuletzt nahmen wir die Gerresheimer-Aktie hier am 1. April unter die charttechnische Beschau. Kein Aprilscherz war die damalige Headline mit +52% und dem doch vorherrschenden Desaster. Heute/Donnerstag verlor die Aktie weitere -3% und notiert seither -18% tiefer. Doch damit nicht genug. Wie sich anhand des heutigen Tagesschlussstands zeigt. Neues Verkaufssignal aktiv Bereits zum 1. April dominierten schwächere Kurse, sodass trotz der zuvor erfolgten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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