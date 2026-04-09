Da gibt es nichts zu beschönigen: Der März 2026 war für die meisten Aktionäre und Besitzer von Aktienfonds zum Vergessen. Deutschlands bekanntester Börsenindex DAX (und damit auch die meisten auf deutsche Aktien bezogenen ETFs) verlor im Berichtsmonat prozentual zweistellig, ebenso wie der auf die mittelgroßen Werte fokussierte MDAX. Knapp besser als minus 10% schnitten der SDAX und der TecDAX ab. Der DWS Concept Platow hielt sich zwar deutlich besser als diese vier Indizes; allerdings gab es in der mittlerweile fast 20 jährigen Fondsgeschichte dennoch nur ein Dutzend Monate mit einer noch schwächeren Rendite. Viele schlechte Nachrichten trafen auf einen in der Breite nicht günstig bewerteten Aktienmarkt. Insbesondere der am letzten Februartag begonnene Angriff Israels und der USA auf den Iran, die daraus resultierende Quasi-Sperrung der Straße von Hormus und der damit verbundene Anstieg der Energiepreise schreckten viele Investoren auf. Für Deutschland drohen die Hoffnungen auf eine (zumindest hauchzarte) Konjunkturerholung schon wieder zu zerplatzen, was deutsche Aktiengesellschaften mit niedrigem Exportanteil belasten könnte. Die Eindrücke ...

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