DJ Aktien Schweiz von defensiven Schwergewichten gestützt

DOW JONES--Am schweizerischen Aktienmarkt sind am Donnerstag wieder verstärkt Zweifel an der Nachhaltigkeit des zweiwöchigen Waffenstillstands im Iran hochgekocht. Die Verunsicherung trieb Anleger in defensive Titel, wovon der lokale Markt profitierte. Händler sprachen von einer brüchigen Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Vor dem Hintergrund neuerlicher Luftangriffe Israels im Libanon drohte der Iran, die Waffenruhe wieder aufzukündigen. US-Präsident Donald Trump drohte dem Iran ebenfalls mit einer neuen militärischen Eskalation, falls es nicht zu einem umfassenden Abkommen kommen sollte. Abzulesen war die erneute Verunsicherung am wieder gestiegenen Ölpreis. Denn die Straße von Hormus war weiterhin nicht vollständig geöffnet, nur wenige Schiffe passierten die Meerenge.

"Widersprüchliche Äußerungen der USA und des Irans zum Status von Hormus sowie das Fehlen von Protokollen haben zu einer anhaltenden operativen Unsicherheit geführt", erläuterte Leonard Fisher-Matthews, stellvertretender Leiter für europäische Frachtpreise bei Argus. In der Folge nahmen Anleger nach der Vortagesrally zunächst ein paar Gewinne mit, ehe eine sich erholende Wall Street am Nachmittag die Börse in der Schweiz knapp ins Plus hievte. Dabei hielt sich die eidgenössische Börse deutlich besser als ihre europäischen Pendants. Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 13.160 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 20,17 (zuvor: 32,85) Millionen Aktien.

Gestützt wurde der Markt von den defensiven Schwergewichten: Nestle und Roche kletterten um 0,2 bzw. 0,8 Prozent. Novartis schlossen mit einem Aufschlag von 0,8 Prozent. Der Pharmakonzern kündigte die Ausweitung von Programmen zur Gesundheitsförderung an, um Lücken in der Versorgung bei Herzkrankheiten und Krebs zu schließen und bis 2030 mehr als 30 Länder zu erreichen. Defensive Titel zählten auch abseits der Schwergewichte zu den Favoriten: Swisscom gewannen 1,1 Prozent, im Versicherungssektor legten Swiss Re und Swiss Life um 0,9 bzw. 1,5 Prozent zu - unter den Nebenwerten stiegen die Sektortitel von Helvetia Baloise um 3,3 Prozent.

Logitech gaben die Vortagesgewinne mit einem Abschlag von 3,4 Prozent mehr als wieder ab. Die UBS-Analysten äußerten sich positiv zu AMS-Osram und bestätigten bei erhöhtem Kursziel ihre Kaufempfehlung. Der Kurs legte um 7,9 Prozent zu.

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April 09, 2026 11:45 ET (15:45 GMT)

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