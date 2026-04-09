© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub PorzyckiMichael Burry sieht Anthropic klar vorne. Doch die Aktie ist nicht handelbar - während Palantir laut ihm strukturell ins Hintertreffen gerät.Michael Burry hat erneut einen der größten KI-Lieblinge des Marktes im Visier. Der durch den Film "The Big Short" bekannte Investor erklärte in einem mittlerweile gelöschten X-Beitrag vom Mittwoch, dass Anthropic Palantir im Unternehmensmarkt klar überflügele. Anthropic schnappe Palantir das Geschäft weg, schrieb Burry - der rasante Anstieg des jährlichen wiederkehrenden Umsatzes von neun auf 30 Milliarden US-Dollar sei darauf zurückzuführen, dass Anthropic die einfachere, günstigere und intuitivere Lösung für Unternehmen biete. Palantir hingegen …Den vollständigen Artikel lesen
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