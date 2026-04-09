Christoph hat seit seiner Ernennung zum Chief Business Officer im Januar 2025 eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der strategischen Transformation des Unternehmens gespielt

Unternehmensgründer Jacques Lemmens, PhD, bleibt Chairman of the Board

Byondis B.V., ein unabhängiges Biopharmaunternehmen, das innovative zielgerichtete Medikamente für Krebspatienten entwickelt, gibt heute die Ernennung von Christoph Korpus, PhD, MBA, zum Chief Executive Officer (CEO) bekannt, die mit sofortiger Wirkung in Kraft tritt. Christoph war seit Januar 2025 Chief Business Officer (CBO) des Unternehmens. Er tritt die Nachfolge von Jacques Lemmens, PhD, dem Gründer und ehemaligen CEO von Byondis, an, der dem Board of Directors als Chairman erhalten bleibt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260409043977/de/

Christoph Korpus, PhD, MBA, Chief Executive Officer of Byondis

In seiner neuen Rolle als CEO wird Christoph die Weiterentwicklung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten für die Technologieplattformen für neuartige Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (Antibody-drug Conjugates, ADC) von Byondis vorantreiben. Diese Plattformen, die proprietäre, neuartige Payloads mit modernsten Linker- und Konjugationstechnologien sowie bedingter Aktivierung kombinieren, beinhalten die zytotoxische Antifolat-Linker-Wirkstoff-Plattform von Byondis, die ByonGuard-Maskierungstechnologie für die bedingte Aktivierung und die immunstimulierende ByonBoost-Linker-Wirkstoff-Plattform. Jede dieser Technologieplattformen hat mehrere wegweisende und vielversprechende Wirkstoffkandidaten generiert. Byondis kann dank seiner vollständig integrierten Fähigkeiten auf den Gebieten der Entdeckung, Entwicklung und Herstellung alle wesentlichen Entwicklungsschritte für seine führenden Kandidaten eigenständig durchführen. Byondis ist offen für Partnerschaften in Bezug auf seine Pipeline-Assets sowie für die Lizenzierung seiner Technologie im Rahmen von gemeinsamen Entwicklungsprojekten.

Christoph bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der biopharmazeutischen Industrie mit, die von der onkologischen Forschung und Entwicklung über digitale Innovationen bis hin zur globalen Unternehmensentwicklung und Lizenzierung reicht. Vor seiner Tätigkeit bei Byondis war Christoph als Director, Global Business Development and Licensing Oncology bei der Merck KGaA tätig, wo er Partnernstrategien und Verhandlungsteams für zahlreiche Transaktionen auf dem Gebiet der Onkologie leitete. Während seiner Zeit bei Merck trieb Christoph durch das Management globaler Vertriebs- und Entwicklungsallianzen in verschiedenen Therapiebereichen unternehmensübergreifende Innovationen voran.

Jacques Lemmens, PhD, Chairman des Board of Directors von Byondis, sagte: "Seit Christoph letztes Jahr als CBO bei uns eingestiegen ist, hat er maßgeblich zur strategischen Neuausrichtung von Byondis zu einem fokussierten, vollintegrierten Biotech-Unternehmen mit mehreren proprietären ADC-Technologieplattformen und umfassender Fachkompetenz in der klinischen Forschung und Herstellung beigetragen. Durch seine umfangreiche Erfahrung in den Bereichen globale Unternehmensentwicklung und strategische Partnerschaften, kombiniert mit einem tiefgreifenden Verständnis, wie unsere Plattformen den hohen ungedeckten medizinischen Bedarf in der Onkologie adressieren können, ist er die ideale Besetzung, um Byondis durch die nächste Wachstumsphase zu führen. Ich bin überzeugt davon, dass das Unternehmen unter seiner Leitung seine innovative Pipeline weiter vorantreiben wird, um Patienten so schnell wie möglich bahnbrechende Lösungen zur Verfügung stellen zu können."

Christoph Korpus, PhD, MBA, neu ernannter Chief Executive Officer, sagte: "Es ist eine große Ehre für mich, die Leitung dieses Unternehmens übernehmen zu dürfen, insbesondere jetzt, da der Weg zur Maximierung des Wertes unserer jahrzehntelangen ADC-Expertise so klar ist. Mein Hauptaugenmerk liegt nun auf der Umsetzung unserer strategischen Vision, der Pflege von Partnerschaften, die unser Wachstum fördern, und der Zusammenarbeit mit unserem talentierten Team, um innovative ADC-Therapien zu entwickeln, die die gravierenden Einschränkungen aktueller und zukünftiger Therapien überwinden und so einen wesentlichen Unterschied für Krebspatienten machen können. Unter der Führung von Jacques hat Byondis umfangreiche Kompetenzen sowohl in der ADC-Entdeckung und -Entwicklung als auch in der GMP-konformen Herstellung aufgebaut. Mein Anspruch ist es, diese Stärken voll auszuschöpfen, während wir das Potenzial unserer Plattformen weiter maximieren und unsere differenzierten Programme vorantreiben."

Christoph hat einen PhD der Ludwig-Maximilians-Universität München und der University of Connecticut sowie einen MBA der Kellogg School of Management an der Northwestern University und der WHU Otto Beisheim School of Management.

-ENDE-

Über Byondis

Von dem Ziel geleitet, das Leben der Patienten zu verbessern, entwickelt Byondis als unabhängiges, vollständig integriertes biopharmazeutisches Forschungs- und Entwicklungsunternehmen innovative zielgerichtete Krebsmedikamente. Das Unternehmen entwickelt neue biologische Wirkstoffe (New Biological Entities, NBEs) mit Schwerpunkt auf Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten.

Das Entwicklungsportfolio von Byondis baut auf dem Expertenwissen in den Bereichen Linker-Wirkstoff (Linker Drug, LD)-Technologie, Antikörper-Wirkstoff-Konjugation und Krankheitsbiologie auf. Die vollständig integrierten Arzneimittelentwicklungsfähigkeiten von Byondis umfassen alle Phasen, von der präklinischen und klinischen Forschung und Entwicklung über die Herstellung klinischer Chargen der ausgewählten Produktkandidaten bis hin zu Zulassungsanträgen, die alle intern durchgeführt werden.

In den hochmodernen F&E- und GMP-Herstellungseinrichtungen des Unternehmens in Nijmegen, Niederlande, arbeitet ein engagiertes Team mit über 200 Mitarbeitern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260409043977/de/

Contacts:

Medienkontakt

ICR Healthcare

Sarah Elton-Farr David Daley Kris Lam

byondis@icrhealthcare.com