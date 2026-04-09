Nach der kräftigen Erholungsbewegung zur Wochenmitte sind die US-Börsen am Donnerstag etwas schwächer in den Handel gestartet. Die zuvor aufgekommene Zuversicht infolge einer kurzfristigen Waffenruhe im Nahen Osten wich rasch neuer Vorsicht. Zuletzt konnten die Indizes aber neuen Schwung aufbauen und klar in die Pluszone drehen, nachdem bekannt wurde, dass Israel offiziellen Angaben zufolge plant, direkte Verhandlungen über friedliche Beziehungen mit dem verfeindeten Libanon aufzunehmen. Der Leitindex ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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