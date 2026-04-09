© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP/dpaDie Aktienkurse zogen am Mittwoch aufgrund des Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran sprunghaft an.Der Handelstag am Donnerstag sorgt aber wieder für Ernüchterung unter den Anlegern. Die Rohöl-Sorten Brent und WTI sind wieder in Richtung 100 US-Dollar unterwegs, die Märkte eröffneten mit roten Vorzeichen. Dauer-Optimist Tom Lee von Fundstrat meint jedoch, dass demnächst eine Erholung auf Rekordhochs durchaus möglich sein könnte. "Ich glaube, der Tiefpunkt ist erreicht, denn letzte Woche war eine Phase, in der sich der Krieg verschärfte und der Ölpreis stieg, die Aktienkurse aber nicht fielen", sagte Lee, Forschungsleiter bei Fundstrat Global Advisors, gegenüber CNBC am Mittwoch. …Den vollständigen Artikel lesen
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