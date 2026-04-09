Für den Bitcoin tut sich ein weiteres großes Risiko auf und es sind nicht Quantencomputer. Was konkret dahintersteckt und warum ausgerechnet neue Spekulationen zu einem Problem werden könnten. Bitcoin wurde 2008 von seinem "Gründer" Satoshi Nakamoto aus der Taufe gehoben. Doch bis heute ist nicht klar, wer diese ominöse Person ist, die bis heute einen gewaltigen Anteil an Bitcoins kontrolliert. Nun hat eine neue Recherche der New York Times mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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