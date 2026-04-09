© Foto: UnsplashUS-Studienkosten explodieren, Schulden steigen - und immer mehr Familien ziehen Konsequenzen. Während Gen Z früher investiert, verschiebt sich leise, aber massiv die Strategie für Vermögensaufbau.Eine Generation schreibt den amerikanischen Traum neu. Die Generation Z - deren älteste Mitglieder heute Anfang 30 sind - spart früher, aggressiver und zielorientierter als jede Generation vor ihr. Gleichzeitig stellen immer mehr Familien eine grundlegende Frage neu: Ist ein Universitätsabschluss wirklich noch die beste Investition in die Zukunft ihrer Kinder? Laut einem neuen Bericht von Northwestern Mutual würden 74 Prozent der Eltern mit Kindern im Haushalt in Betracht ziehen oder haben bereits …Den vollständigen Artikel lesen
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