Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien / IRW-Press / Southern Cross Gold Consolidated Ltd ("SXGC", "SX2" oder das "Unternehmen") (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) (- https://www.commodity-tv.com/play/southern-cross-gold-large-drill-program-in-2026-at-world-class-gold-antimony-project-in-australia/ -) gibt bekannt, dass die tiefste Bohrung im zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria 460 Meter unterhalb des Golden Dyke eine Goldmineralisierung durchschnitten hat, was bestätigt, dass das System bis in die bisher größte Tiefe reicht (Abbildungen 1 bis 5).
Vier wichtige Erkenntnisse:
- Mineralisierung 460 m unterhalb des zuvor durchschnittenen Goldes am Golden Dyke bestätigt: SDDSC194W1 durchteufte eine breite Zone von 66 m aus Ganggestein und alteriertem Sediment (interpretierte tatsächliche Mächtigkeit von 28 m) in einer Tiefe von ca. 1.236 m unter der Oberfläche, wobei eine Goldmineralisierung vorliegt, die 0,9 m mit 5,4 g/t AuEq (5,4 g/t Au, 0,0 % Sb) über eine breitere Zone von 17 m umfasst. Das Mineralisierungssystem bleibt in beträchtlicher Tiefe offen und aktiv.
- Deutlich über das Explorationsziel hinaus: Die Bohrung reichte etwa 490 m unterhalb des definierten Explorationsziels bei Golden Dyke, wodurch die potenzielle Tiefenausdehnung der Lagerstätte erheblich erweitert und eine Größenordnung bestätigt wurde, die mit den im Prospekt Rising Sun entdeckten Mineralisierungs-Tiefen vergleichbar ist.
- Die Fluidchemie stimmt in der Tiefe: Die in den Tiefbohrungen beobachteten Arsen-Antimon-Verhältnisse stimmen mit den erwarteten geochemischen Zonierungsänderungen überein und liefern starke Hinweise darauf, dass das System in diesen Tiefen die richtige Fluidsignatur beibehält.
- Geometrischer Rahmen für zukünftige Tiefbohrungen geschaffen: Die Süd-Nord-Ausrichtung dieses Kontrollprogramms schafft einen Rahmen, der es ermöglicht, dass zukünftige Bohrlöcher das mineralisierte System in Ost-West-Richtung in einem steilen Winkel durchqueren, wodurch die zukünftige Geometrie der Abschnitte optimiert und eine effizientere Erprobung der Lagerstätte ermöglicht wird, während das Unternehmen die Ausdehnung von Sunday Creek in der Tiefe systematisch weiter ausbaut.
Michael Hudson, President & CEO, erklärt: "Dies ist ein Meilenstein-Bohrloch für Sunday Creek. SDDSC194W1 wurde konzipiert, um eine einfache, aber entscheidende Frage zu beantworten: Setzt sich das System in der Tiefe weit über unser aktuelles Explorationsziel hinaus fort? Die Antwort lautet ja. In einem mutigen Vorstoß in unerforschte Tiefen, in 1.236 m Tiefe unter der Oberfläche und 460 Höhenmeter unterhalb der letzten bekannten Mineralisierung bei Golden Dyke, haben wir 66 m Ganggestein und alteriertes Sediment mit Goldvorkommen durchschnitten. Dies ist das bislang tiefste Bohrloch auf dem Grundstück. Die Hypothese lautete, zu prüfen, ob sich die Wirtssequenz in der Tiefe fortsetzt - diese Hypothese wurde eindeutig bestätigt, und dass wir in einer Zone mit einer tatsächlichen Mächtigkeit von 28 m auf Gold gestoßen sind, war ein absoluter Bonus. Die Mächtigkeit zwischen den "Sprossen der Leiter" entspricht der bekannten Mineralisierung, die sich 500 m höher im System befindet.
"Was uns zusätzliches Vertrauen gibt, ist die Geochemie. Die Arsen-Antimon-Verhältnisse, die wir in der Tiefe beobachten, entsprechen genau den Vorhersagen des epizonalen Modells, die chemische Signatur der Flüssigkeiten stimmt, und sie zeigt uns, dass wir uns immer noch im produktiven Teil des Rohrleitungssystems befinden. Wir befinden uns deutlich unterhalb der Antimonzone und im Sulfosalzbereich innerhalb des spröde-duktilen Übergangs - genau dort, wo wir in der viktorianischen orogenen Goldprovinz robuste, tiefliegende Goldsysteme erwarten. Das ist ein leistungsstarkes Orientierungsinstrument für die Planung unserer nächsten Bohrserie in diesem Gebiet.
"Dieses Ergebnis zeigt, dass unterhalb unseres derzeitigen Bohrgebiets mit einer Streichlänge von 1,5 km und einer Tiefe von 1 km mindestens weitere 50 % vertikaler Ausdehnung vorhanden sind. Angrenzende Lagerstätten in Victoria werden in Tiefen von über zwei Kilometern untersucht, und da die Erosionsgrade bei allen Lagerstätten als ähnlich angesehen werden, sind wir zuversichtlich, dass sich Sunday Creek über zwei Kilometer unter der Oberfläche fortsetzen kann. Aufgrund der Zuversicht, die dieses Bohrloch vermittelt, haben wir uns dazu entschlossen, ein zweites Tiefenbohrloch mit einer Ziel-Tiefe von fast zwei Kilometern zu bohren (Bohrloch SDDSC226W1).
"Bei dieser Art der Mineralisierung bilden die Adern die Sprossen einer Leiter, und Bohrungen, die subparallel zu diesen Sprossen verlaufen, können sie leicht völlig verfehlen. Die Tatsache, dass wir eine 28 m mächtige, alterierte und durchadernte Zone mit durchgängigen Goldanomalien durchschnitten haben, bestätigt, dass die Wirtssequenz in diesen Tiefen mächtig, wiederholbar und ergiebig ist. Ein spannendes Ergebnis."
Für alle, die es genau wissen wollen - Highlights:
- Die Diamantbohrlöcher SDDSC194 und dessen Keilbohrung SDDSC194W1 wurden tief unterhalb des Prospektionsgebiets Golden Dyke fertiggestellt und von Süden nach Norden gebohrt, um das mineralisierte System in einer Tiefe von ca. 1.236 m unter der Oberfläche und 460 Höhenmetern unterhalb des zuletzt durchschnittenen Gangs und der Mineralisierung bei Golden Dyke zu erproben.
- Das Programm erstreckte sich deutlich über das aktuelle Explorationsziel hinaus und erreichte etwa 490 m unterhalb des definierten Explorationsziels bei Golden Dyke. Die tatsächlichen Mächtigkeiten werden auf etwa 42 % der gemeldeten Bohrlochmächtigkeiten geschätzt.
- SDDSC194 & SDDSC194W1 (Süd-Nord, Kontrollbohrung): Durchteufte 66 m Gang und alteriertes
Sediment (interpretierte tatsächliche Mächtigkeit von 28 m), was bestätigt, dass das Mineralisierungssystem in beträchtlicher Tiefe offen bleibt und eine Goldmineralisierung vorliegt:
- 17,0 m mit 0,2 g/t AuEq (0,2 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 1358,6 m
- 6,6 m mit 1,0 g/t AuEq (1,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 1389,4 m, einschließlich;
- 0,9 m mit 5,4 g/t AuEq (5,4 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 1392,6 m
- Die Arsen-Antimon-Verhältnisse stimmen mit den erwarteten geochemischen Veränderungen in der Tiefe überein und weisen auf die richtige fluidchemische Signatur für das System in diesen Tiefen hin
- Die Tiefe der Mineralisierung ist vergleichbar mit den im Prospektionsgebiet Rising Sun entdeckten Tiefen, was die interpretierte Größe des Sunday-Creek-Systems untermauert
Erörterung der Bohrlöcher
SDDSC194 & SDDSC194W1
SDDSC194 und das darauf folgende Keilbohrloch SDDSC194W1 wurden als tiefes Kontrollbohrloch bei Golden Dyke konzipiert und von Süden nach Norden gebohrt, wobei das mineralisierte System in einer Tiefe von etwa 1.236 m unter der Oberfläche und 460 Höhenmetern unterhalb des zuletzt durchschnittenen Gangs und der Mineralisierung im Prospektionsgebiet Golden Dyke angestrebt wurde. Dies ist das tiefste Bohrloch, das bisher auf dem Grundstück fertiggestellt wurde. Das Programm hatte ein klares Ziel: festzustellen, ob das Mineralisierungssystem in der Tiefe weit über das aktuelle Explorationsziel hinaus reicht.
SDDSC194W1 war erforderlich, da das ursprüngliche Mutterbohrloch in einer Verwerfung stecken geblieben war. Das Bohrloch reichte über die zuvor untersuchten Grenzen im Golden Dyke hinaus; etwa 490 m unterhalb des definierten Explorationsziels. In diesen Tiefen durchteufte das Programm 66 m Ganggestein und alteriertes Sediment (interpretierte tatsächliche Mächtigkeit von 28 m), was bestätigt, dass das Mineralisierungssystem in beträchtlicher Tiefe offen und aktiv bleibt.
Das Vorkommen einer Goldmineralisierung in diesen Tiefen, eingebettet in eine breite Zone aus Gang und alteriertem Sediment, belegt die Kontinuität und das Ausmaß des Golden-Dyke-Systems weit über die zuvor untersuchten Grenzen hinaus und erweitert die potenzielle Tiefenausdehnung der Lagerstätte erheblich. Entscheidend ist, dass die Wirtssequenz eine vergleichbare Mächtigkeit wie die Abschnitte darüber aufweist, was zeigt, dass das System in der Tiefe wiederholbar ist. Das Bohrloch war subparallel zu den Adern (den "Sprossen der Leiter") ausgerichtet, was bedeutet, dass zahlreiche einzelne Adern möglicherweise übersehen wurden, dennoch war anomales Gold über die gesamte tatsächliche Mächtigkeit des Abschnitts von 28 m vorhanden. Die entdeckten mineralisierten Tiefen sind mit denen am Prospekt Rising Sun vergleichbar, was die interpretierte Ausdehnung des umfassenderen Sunday-Creek-Systems untermauert. Ein weiteres Tiefenbohrloch ~450 m unterhalb des Prospektionsgebiets Rising Sun wird derzeit gebohrt (Bohrloch SDDSC226W1).
Die bei den Tiefbohrungen beobachteten Arsen-Antimon-Verhältnisse stimmen mit den erwarteten geochemischen Veränderungen in der Tiefe überein, was auf die richtige fluidchemische Signatur für das System in diesen Tiefen hinweist und ein hohes Maß an Zuversicht für die weitere Exploration vermittelt. Diese Verhältnisse bestätigen, dass sich der Durchschnitt innerhalb der Sulfosalz-Zone befindet, deutlich unterhalb des antimon-dominierten Bereichs und innerhalb des Übergangsbereichs von spröde zu duktil. Der niedrige Antimongehalt in dieser Tiefe entspricht den Erwartungen des epizonalen Zonierungsmodells, das eine Antimonanreicherung in den oberen Teilen des Systems vorhersagt, während Arsen in der Tiefe zum dominanteren Indikatorelement wird.
Die Süd-Nord-Ausrichtung dieses Kontrollprogramms schafft einen Rahmen, der es ermöglicht, dass zukünftige Bohrlöcher den Wirtsgesteinskörper des mineralisierten Systems in einem steilen Winkel durchqueren, wodurch die zukünftige Geometrie der Abschnitte optimiert und eine effizientere Erprobung der Lagerstätte ermöglicht wird, während das Unternehmen den Umfang von Sunday Creek in der Tiefe systematisch weiter ausbaut.
Dieses Ergebnis zeigt, dass unterhalb des derzeit bebohrten Bereichs von 1,5 km Streichlänge und etwa 1 km Tiefe mindestens 50 % zusätzlicher vertikaler Raum vorhanden ist. Angrenzende Goldlagerstätten in Victoria werden derzeit in einer Tiefe von unter zwei Kilometern unter der Oberfläche erprobt, und da die Erosionsgrade in der gesamten Region als vergleichbar angesehen werden, ist das Unternehmen zuversichtlich, dass sich die Mineralisierung bei Sunday Creek auf entsprechende Tiefen erstrecken kann. Aufgrund der aus diesem Bohrloch gewonnenen Zuversicht wird derzeit ein zweites Tiefenbohrloch mit einer Zielentiefe von fast zwei Kilometern gebohrt, um das Potenzial der Tiefenausdehnung des Systems weiter zu erproben.
Ausgewählte Highlights umfassen:
- 17,0 m mit 0,2 g/t AuEq (0,2 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 1358,6 m
- 6,6 m mit 1,0 g/t AuEq (1,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 1389,4 m, einschließlich;
- 0,9 m mit 5,4 g/t AuEq (5,4 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 1392,6 m
Ausstehende Ergebnisse und Aktuelles
Derzeit sind neun Bohrgeräte im Sunday-Creek-Projekt im Einsatz, wobei ein weiteres Bohrgerät für die regionale Exploration vorgesehen ist. Es stehen Ergebnisse von 49 Bohrlöchern aus, die derzeit ausgewertet und analysiert werden, darunter zehn Bohrlöcher, die aktiv gebohrt werden, sowie ein aufgegebenes Bohrloch (Abbildung 3). Das Unternehmen setzt sein laufendes 200.000-m-Bohrprogramm bis zum 1. Quartal 2027 fort.
Über Sunday Creek
Das epizonale Goldprojekt Sunday Creek befindet sich 60 km nördlich von Melbourne auf einer Fläche von 16.900 Hektar ("ha") an erteilten Explorationskonzessionen. SXGC ist zudem Eigentümer von 1.392 ha Land, das den wichtigsten Teil innerhalb und um das Hauptbohrgebiet des Sunday-Creek-Projekts bildet.
Gold und Antimon bilden sich in einer Abfolge von Adernsystemen, die eine steil einfallende Zone stark alterierter Gesteine (das "Muttergestein") durchschneiden. Diese Adernsysteme ähneln einer "Goldenen Leiter"-Struktur, bei der sich das Hauptmuttergestein zwischen den Seitenschienen tief in die Erde erstreckt, wobei mehrere quer verlaufende Adernsysteme, die das Gold beherbergen, die Sprossen bilden. Bei Apollo und Rising Sun wurden diese einzelnen "Sprossen" über eine Tiefe von 600 m von der Oberfläche bis über 1.200 m unter der Oberfläche definiert; sie sind 2,5 m bis 3,5 m breit (Medianbreiten) (und bis zu 10 m) und haben eine Streichlänge von 20 m bis 100 m.
Insgesamt wurden seit Ende 2020 249 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 116.390,19 m aus Sunday Creek gemeldet. Diese Zahl umfasst fünf Bohrlöcher mit einer Länge von 929 m, die zu geotechnischen Zwecken gebohrt wurden, sowie 22 Bohrlöcher mit einer Länge von 2.973,77 m, die aufgrund von Abweichungen oder den Bohrlochbedingungen aufgegeben wurden. Vierzehn Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.383 m wurden regional außerhalb des Hauptbohrgebiets von Sunday Creek gemeldet, wobei drei weitere regionale Bohrlöcher derzeit ausgewertet werden. Insgesamt wurden von Ende der 1960er Jahre bis 2008 64 historische Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.599 m fertiggestellt. Das Projekt umfasst nun insgesamt einundachtzig (81) zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au und zweiundsiebzig (72) zusammengesetzte Abschnitte zwischen 50 und 100 g/t Au sowie einhundertundeinen (101) zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 10 % Sb bei Anwendung eines unteren Grenzwerts von 1 m (Bohrlochlänge) bei 5 g/t AuEq.
Das systematische Bohrprogramm von Southern Cross Gold zielt strategisch auf diese bedeutenden Aderformationen ab, die derzeit über eine Streichlänge von 1.550 m des Wirtsganges/Sediments ("Sprossen der Leiter") von den Prospektionsgebieten Christina bis Apollo definiert sind, von denen etwa 650 m intensiver durch Bohrungen untersucht wurden (Golden Dyke bis Apollo). Bislang wurden mindestens 115 "Sprossen" definiert, die durch hochgradige Abschnitte (20 g/t Au bis >7.330 g/t Au) sowie niedriggradige Randbereiche gekennzeichnet sind. Die laufenden Step-out-Bohrungen zielen darauf ab, die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems aufzudecken (Abbildung 6).
Geologisch gesehen befindet sich das Projekt innerhalb der Melbourne-Strukturzone im Lachlan-Faltengürtel. Der regionale Wirtsgesteinskomplex der Sunday-Creek-Mineralisierung ist eine interbeddete Turbiditsequenz aus Schluffsteinen und geringfügigen Sandsteinen, die zu einer Sub-Grünschiefer-Fazies metamorphosiert und zu einer Reihe offener, nach Nordwesten verlaufender Falten gefaltet wurde.
Weitere Informationen
Weitere Erläuterungen und Analysen zum Sunday Creek-Projekt finden Sie in den interaktiven Vrify-3D-Animationen, Präsentationen und Videos, die alle auf der http://www.southerncrossgold.com.au verfügbar sindhttp://www.southerncrossgold.com.au Diese Daten sowie ein Interview zu diesen Ergebnissen mit dem Präsidenten und CEO/Geschäftsführer Michael Hudson können unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden.
Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgehaltsgrenzwert angewendet, und die Abschnitte werden als Bohrmächtigkeit angegeben. Im Rahmen künftiger Mineralressourcenstudien wird jedoch geprüft werden, ob eine Begrenzung der obersten Analysewerte erforderlich ist. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es aufgrund der Rundung der Analyseergebnisse auf eine signifikante Stelle zu geringfügigen Abweichungen bei den berechneten Durchschnittsgehalten kommen kann.
Die Abbildungen 1 bis 5 zeigen den Projektstandort sowie Draufsicht und Längsschnittansichten der hier gemeldeten Bohrergebnisse, und die Tabellen 1 bis 3 enthalten Bohrlochkopf- und Untersuchungsdaten. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird einzeln als geschätzte tatsächliche Mächtigkeit ("ETW") angegeben; andernfalls wird sie für die übrigen gemeldeten Bohrlöcher auf etwa 42 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 0,1 g/t AuEq über eine maximale Mächtigkeit von 20 m ausgeschnitten, während höhere Gehalte bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 2,0 g/t AuEq über eine maximale Mächtigkeit von 1 m ausgeschnitten wurden.
Epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten mit kritischen Metallen
Sunday Creek (Abbildung 6) ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon entstanden ist (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle), 60 Millionen Jahre später als die in Victoria entstandenen mesozonalen Goldsysteme (zum Beispiel Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form orogener Goldlagerstätten, die nach ihrer Entstehungs-Tiefe klassifiziert werden: epizonal (<6 km), mesozonal (6 km bis 12 km) und hypozonal (>12 km).
Epizonale Lagerstätten in Victoria weisen oft hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek bildet da keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 hat China einen Anteil von 56 Prozent an den weltweit geförderten Antimonvorräten. Antimon steht ganz oben auf den Listen kritischer Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union. Australien rangiert bei der Antimonproduktion an siebter Stelle, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXGC-Projekte befindet. Antimon bildet Legierungen mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften bei Lötmitteln, Munition, Lagern und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist entscheidend für die weltweite Energiewende und für die Hightech-Industrie, insbesondere für den Halbleiter- und Verteidigungssektor, wo es ein kritischer Zusatzstoff für Zündkapseln in Munition ist.
Antimon macht etwa 21 % bis 24 % des vor Ort gewinnbaren Wertes von Sunday Creek bei einem AuEq-Verhältnis von 2,39 aus.
Über Southern Cross Gold Consolidated Limited (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F)
Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) erschließt ein führendes Gold-Antimon-Projekt am Sunday Creek Gold-Antimon-Projekt, das 60 km nördlich von Melbourne liegt. Sunday Creek ist eine bedeutende Gold- und Antimon-Bohrentdeckung an einem Tier-1-Standort mit hochgradigen Bohrergebnissen, darunter 81 zusammengesetzte Abschnitte mit über 100 g/t Au aus 114,8 km Bohrungen. Die Mineralisierung folgt einer "Golden Ladder"-Struktur über eine Streichlänge von 12 km, wobei Strukturen von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.100 m untersucht wurden.
Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Dual-Metall-Profil noch verstärkt. Das Unternehmen verfügt über ein kritisches Mineral, das die westliche Welt benötigt. Dies hat nach Chinas Exportbeschränkungen für Antimon, einem kritischen Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen, an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die AUKUS-bezogenen Gesetzesänderungen in Australien positionieren das Unternehmen als potenziellen wichtigen westlichen Antimonlieferanten.
Technische Fundamentaldaten stärken das Investitionspotenzial weiter, da vorläufige metallurgische Untersuchungen eine nicht-refraktäre Mineralisierung zeigen, die für die konventionelle Aufbereitung geeignet ist, sowie Goldausbeuten von 93 % bis 98 % durch Schwerkraftabscheidung und Flotation.
Mit einer starken Liquiditätslage, 1.392 Hektar strategischem Grundbesitz und einem umfangreichen 200-km-Bohrprogramm, das bis zum ersten Quartal 2027 geplant ist, ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Jurisdiktion voranzutreiben und Meilenstein für Meilenstein zu erreichen.
- Ende -
Zur Einhaltung der ASX-Vorschriften: Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.
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NI 43-101 Technischer Hintergrund und qualifizierte Person
Michael Hudson, Präsident, CEO und Geschäftsführer von SXGC sowie Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, ist die qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101. Er hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, überprüft, verifiziert und genehmigt.
Die Analyseproben werden an die Anlage von On Site Laboratory Services ("On Site") in Bendigo transportiert, die nach den Qualitätssystemen ISO 9001 und NATA arbeitet. Die Proben wurden für die Goldanalyse mittels Feuerprobe (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) aufbereitet und analysiert, gefolgt von der Messung des Goldgehalts in der Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Proben für die Multielementanalyse (BM011- und Over-Range-Methoden, je nach Bedarf) werden mittels Königswasseraufschluss und ICP-MS-Analyse untersucht. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Einfügung von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb der als mineralisiert interpretierten Gesteinsproben sowie Viertelkern-Duplikate. Darüber hinaus fügt On Site Leerproben und Standards in den Analyseprozess ein.
SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Berechnung des Goldäquivalents ("AuEq") einfließen, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, historischer Produktionsstatistiken und geologisch vergleichbarer Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung und den Verkauf in Sunday Creek aufweisen. In der Vergangenheit wurde das Erz aus Sunday Creek vor Ort aufbereitet oder während des Ersten Weltkriegs zur Verarbeitung in die 54 km nordwestlich des Projekts gelegene Costerfield-Mine transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich heute im Besitz von Alkane Resources (ehemals Mandalay Resources) befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Ergebnisse von Mandalay Resources für das 3. Quartal 2021) und war im Jahr 2020 die sechsthöchstgradigste Untertage-Mine weltweit sowie einer der fünf weltweit führenden Antimonproduzenten.
SXGC hält es für angemessen, dieselben Goldäquivalent-Variablen zu übernehmen, die Mandalay Resources Ltd. in ihrer Pressemitteilung zu den Mineralreserven und -ressourcen zum Jahresende 2024 vom 20. Februar 2025 verwendet hat. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde unter Zugrundelegung der Produktionskosten von Costerfield für 2024, eines Goldpreises von 2.500 US-Dollar pro Unze, eines Antimonpreises von 19.000 US-Dollar pro Tonne und einer Gesamtmetallausbeute für das Jahr 2024 von 91 % für Gold und 92 % für Antimon berechnet und lautet wie folgt:
???? =?? (? /?) + 2,39 ×?? (%)
Basierend auf der jüngsten Berechnung für Costerfield und angesichts der ähnlichen geologischen Gegebenheiten sowie der historischen Lohnveredelung der Sunday-Creek-Mineralisierung in Costerfield hält SXGC die Formel "???? =?? (? /? ) + 2,39 ×?? (%)" für geeignet, um sie für die anfängliche Exploration der Gold-Antimon-Mineralisierung in Sunday Creek zu verwenden.
Erklärung einer JORC-kompetenten Person
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den neuen Explorationsergebnissen in diesem Bericht basieren auf Informationen, die von Herrn Kenneth Bush und Herrn Michael Hudson zusammengestellt wurden. Herr Bush ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter professioneller Geologe im Bereich Bergbau (Nr. 10315), und Herr Hudson ist Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Bush und Herr Hudson verfügen jeweils über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der betreffenden Lagerstätte sowie auf die durchgeführten Aktivitäten, um als kompetente Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves des Joint Ore Reserves Committee (JORC) zu gelten. Herr Bush ist Leiter der Exploration und Herr Hudson ist Präsident, CEO und Geschäftsführer von Southern Cross Gold Consolidated Limited; beide stimmen der Aufnahme der auf ihren Informationen basierenden Angaben in den Bericht in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.
Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, stammen aus dem Bericht des unabhängigen Geologen vom 11. Dezember 2024, der mit Zustimmung der kompetenten Person, Herrn Steven Tambanis, herausgegeben wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und unter dem Code "SX2" auf www.asx.com.au verfügbar. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass Form und Kontext der Feststellungen der Sachverständigen in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.
Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung beziehen sich auch auf frühere Bohrloch-Explorationsergebnisse und stammen aus den folgenden Mitteilungen, die unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden können:
- 4. Oktober 2022 SDDSC046, 20. Oktober 2022 SDDSC049, 5. September 2023 SDDSC077B, 12. Oktober 2023 SDDLV003 & 4, 23. Oktober 2023 SDDSC082, 9. November 2023 SDDSC091, 14. Dezember 2023 SDDSC092, 5. März 2024 SDDSC107, 30. Mai 2024 SDDSC117, 13. Juni 2024 SDDSC118, 5. September 2024 SDDSC130, 28. Oktober 2024 SDDSC137W2, 28. November 2024 SDDSC141, 9. Dezember 2024 SDDSC145, 18. Dezember 2024 SDDSC129 & 144, 28. Mai 2025 SDDSC161, 16. Juni 2025 SDDSC162, 26. August 2025 SDDSC171, 8. September 2025 SDDSC170A,
Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im ursprünglichen Dokument/in der ursprünglichen Bekanntmachung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und das Unternehmen bestätigt, dass sich die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der kompetenten Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Marktbekanntmachung nicht wesentlich geändert haben.
Zukunftsgerichtete Aussage
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen; dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten abweichen. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die keine gegenwärtigen oder historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie "vorgeschlagen", "wird", "vorbehaltlich", "in naher Zukunft", "im Falle", "würde", "erwarten", "bereit" und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; die Lage an den Kapitalmärkten, unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass die Erwartungen, Annahmen und sonstigen Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind; sowie sonstige Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen oder australischen (unter dem Code SX2) Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada oder Australien (unter dem Code SX2) eingereicht hat und die für das Unternehmen in Kanada unter www.sedarplus.ca oder in Australien unter www.asx.com.au (unter dem Code SX2) verfügbar sind. Die Dokumente sind auch unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.
Abbildung 1: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Ergebnissen der hier berichteten Bohrlöcher SDDSC194 und SDDSC194W1 (dunkelblau hervorgehobener Kasten, schwarze Linie) sowie ausgewählten zuvor berichteten Bohrlöchern.
Abbildung 2: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Bohrlochverläufen der hier berichteten Bohrlöcher SDDSC194 und SDDSC194W1 (schwarze Linie) sowie zuvor gemeldeten Bohrlöchern (graue Linie) und derzeit in Bohrung befindlichen sowie auf Untersuchungsergebnisse wartenden Bohrlöchern (dunkelblau).
Abbildung 3: Längsschnitt durch Sunday Creek entlang der Linie A-B in der Ebene der Dyk-Brekzie/des alterierten Sedimentgesteins in Richtung NW (Streichrichtung 56 Grad), der mineralisierte Adernsysteme zeigt. Dargestellt sind die hier berichteten Bohrlöcher SDDSC194 und SDDSC194W1 (dunkelblau hervorgehobener Kasten, schwarze Linie) sowie ausgewählte Durchschneidungen und zuvor gemeldete Bohrlöcher. Die vertikale Ausdehnung der Adernsysteme ist durch die Nähe zu den Bohrlochdurchstichpunkten begrenzt.
Abbildung 4: Regionaler Lageplan von Sunday Creek mit Bodenprobenahmen, strukturellem Rahmen, regionalen historischen epizonalen Goldabbaugebieten und ausgedehnten regionalen Gebieten, die im Rahmen eines 2.383 m umfassenden Bohrprogramms mit 12 Bohrlöchern untersucht wurden. Die regionalen Bohrgebiete befinden sich bei Tonstal, Consols und Leviathan, die 4.000-7.500 m entlang des Streichs vom Hauptbohrgebiet bei Golden Dyke-Apollo entfernt liegen. Karte in GDA94/MGA Zone 55.
Abbildung 5: Lage des Sunday Creek-Projekts sowie des zu 100 % unternehmenseigenen Redcastle-Gold-Antimon-Projekts
Tabelle 1: Übersichtstabelle der Bohrkragen für die derzeit laufenden Bohrungen.
Diese Pressemitteilung
Bohrloch-ID
Tiefe (m)
Prospekt
Ost
GDA94 Z55
Nord
GDA94 Z55
Höhe
(m)
Neigung
Azimut
GDA94 Z55
SDDSC194
929
Golden Dyke
330811,4
5867596,4
295,1
-64,4
310
SDDSC194W1
1438,86
Golden Dyke
330811,4
5867596,4
295,1
-64,4
311,2
Wird derzeit verarbeitet und analysiert
Bohrloch-ID
Tiefe (m)
Prospekt
Ost
GDA94 Z55
Nord
GDA94 Z55
Höhe
(m)
Neigung
Azimut
GDA94 Z55
SDDSC193
668,1
Golden Dyke
330775,4
5867891
295,5
-58,6
262,2
SDDSC197
791,5
Golden Dyke
330217,8
5867664,2
268,9
-58,7
50,8
SDDSC201
321,4
Rising Sun
330948,3
5868003,4
313,3
-28,9
231,3
SDDSC202
947,76
Apollo
331596,2
5867936,6
345,6
-43,4
266,9
SDDSC203
547
Golden Dyke
330775,3
5867888,9
295,5
-47,5
253,4
SDDSC204
1208,3
Apollo
331615,6
5867952,4
346,5
-58,2
270,4
SDDSC205
1211,4
Rising Sun
330339,8
5867858,5
276,8
-64,6
75,8
SDDSC206
286,2
Golden Dyke
330752,7
5867734,4
306,9
-33
301
SDDSC207
584,25
Christina
330094,8
5867459,3
278,3
-48,8
20,7
SDDSC209
271,58
Apollo East
331463,3
5867746,4
341,2
-30,5
34
SDDSC210
512
Golden Dyke
330813,6
5867847,5
301,1
-43,6
264,3
SDDSC211
380,02
Golden Dyke
330700,3
5867880,2
299,4
-40,1
250,4
SDDSC212
438,7
Apollo East
331464,9
5867866,4
333,2
-33,2
261,3
SDDSC213
941,4
Golden Dyke
330094,2
5867458,6
278,3
-62,6
14,6
SDDSC214
431,6
Apollo
331615,6
5867951,1
346,94
-55,2
268,9
SDDSC214W1
In Arbeit - Plan 1150 m
Apollo
331615,6
5867951,1
346,94
-55,2
268,9
SDDSC215
476,39
Regional
331603,6
5867183,7
304,9
-38,2
15,4
SDDSC216A
572,36
Golden Dyke
330701,2
5867880,5
299,6
-46,1
250,6
SDDSC217
490,7
Apollo East
331481,2
5867839,5
335,4
-25
261,9
SDDSC218
796,99
Golden Dyke
330813,6
5867847,5
301,1
-47,6
265,5
SDDSC219
392,2
Golden Dyke
330701,5
5867880,3
299,6
-49,2
247,8
SDDSC220
716,7
Christina
329779,1
5867552,6
286,59
-26,5
70,5
SDDSC221
926,54
Golden Dyke
330754,1
5867733
307
-50,6
285,3
SDDSC222
In Bearbeitung Plan 1000 m
Apollo
331596,1
5867936,9
345,43
-51,5
267,7
SDDSC223
435,25
Apollo East
331483
5867839,8
335,72
-33,9
262,2
SDDSC224
496,9
Golden Dyke
330700,6
5867879,9
299,62
-36,8
246,6
SDDSC225
992,8
Golden Dyke
330754,5
5867733
306,93
-52,8
284,8
SDDSC226
826,1
Rising Sun
331276,9
5867121,1
289,09
-56,4
336,5
SDDSC226W1
In Bearbeitung Plan 1900 m
Rising Sun
331276,9
5867121,1
289,09
-56,4
336,5
SDDSC227
414,09
Apollo East
331483,8
5867840,3
335,83
-36,6
266,5
SDDSC228
447,5
Golden Dyke
330700,9
5867880,2
299,48
-47,1
245,2
SDDSC229
541,8
Golden Dyke
330813,6
5867847,5
301,1
-48,5
266,9
SDDSC230
In Bearbeitung, Plan 1420 m
Rising Sun
330357,5
5867862,3
277,3
-65,2
76,9
SDDSC231
In Bearbeitung, Plan 1280 m
Rising Sun
330339,8
5867858,5
276,8
-70,1
71,3
SDDSC232
516,5
Christina
329777,6
5867552,2
286,76
-34,1
65,7
SDDSC233
445,9
Golden Dyke
330700,8
5867880,1
299,55
-40,7
245
SDDSC234
449
Apollo East
331484,5
5867840,3
335,75
-46,1
266,1
SDDSC235
In Bearbeitung, Plan 720 m
Christina
329780,9
5867551,9
286,5
-44,5
63,2
SDDSC236
In Bearbeitung, Plan 645 m
Golden Dyke
330813,6
5867847,5
301,1
-49,4
263,6
SDDSC237
359
Golden Dyke
330700,4
5867880,1
299,67
-43,2
245,7
SDDSC237W1
In Bearbeitung, Plan 510 m
Golden Dyke
330700,4
5867880,1
299,67
-43,2
299,7
SDDSC239
In Planung 800 m
Golden Dyke
330754,1
5867733
306,9
-30,9
270,1
Regionale Bohrlöcher, die derzeit bearbeitet und analysiert werden
Bohrloch-ID
Tiefe (m)
Prospekt
Ost
GDA94 Z55
Nord
GDA94 Z55
Höhe
(m)
Neigung
Azimut
GDA94 Z55
SDDRE016
410,45
Redcastle
302735
5927298
217
-50,3
67,7
SDDRE017
359,8
Schöne Venus
305388,6
5926618
206,62
-50,9
68,9
SDDTS009
506
Tonstal
336992
5870553
524,6
-28,3
285
SDDTS008
511,4
Tonstal
336992
5870553
524,6
-35
30,2
SDDTS010
535,8
Tonstal
336992
5870553
524,6
-37
44,4
SDDTS011
In Bearbeitung, Plan 360 m
Tonstal
336992
5870553
524,6
-43
18
Verlassene Bohrlöcher, die derzeit bearbeitet und analysiert werden
Bohrloch-ID
Tiefe (m)
Prospekt
Ost
GDA94 Z55
Nord
GDA94 Z55
Höhe
(m)
Neigung
Azimut
GDA94 Z55
SDDSC216
131,2
Golden Dyke
330701
5867880,5
299,42
-46,3
252,5
Tabelle 2: Tabelle der mineralisierten Bohrlochabschnitte aus SDDSC194 und SDDSC194W1 mit zwei Cutoff-Kriterien. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 0,1 g/t AuEq über maximal 20 m, höhere Gehalte bei einem Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über maximal 2 m ausgewertet. Signifikante Abschnitte und Intervalltiefen sind auf eine Dezimalstelle gerundet.
Bohrlochnummer
Von (m)
Bis (m)
Abschnitt (m)
Au g/t
Sb %
AuEq g/t
SDDSC194W1
1358,60
1375,62
17,02
0,2
0,0
0,2
SDDSC194W1
1389,40
1396,00
6,60
1,0
0,0
1,0
Einschließlich
1392,60
1393,47
0,87
5,4
0,0
5,4
Tabelle 3: Alle hier aufgeführten Einzelanalysen von SDDSC194 und SDDSC194W1 >0,1 g/t AuEq. Einzelanalysen und Probenintervalle werden auf zwei Dezimalstellen genau angegeben.
Bohrlochnummer
Von (m)
Bis (m)
Abschnitt (m)
Au g/t
Sb %
AuEq g/t
SDDSC194W1
1241,3
1242,19
0,89
0,16
0,00
0,16
SDDSC194W1
1244,82
1245,18
0,36
0,35
0,00
0,35
SDDSC194W1
1296,41
1297,04
0,63
0,20
0,00
0,21
SDDSC194W1
1297,04
1297,56
0,52
0,20
0,00
0,21
SDDSC194W1
1315
1316
1,00
0,79
0,00
0,79
SDDSC194W1
1316,23
1317,18
0,95
0,11
0,00
0,11
SDDSC194W1
1345,12
1345,58
0,46
0,40
0,00
0,40
SDDSC194W1
1358,8
1360
1,20
0,13
0,00
0,14
SDDSC194W1
1360
1360,69
0,69
0,16
0,00
0,17
SDDSC194W1
1360,69
1361,75
1,06
0,20
0,00
0,20
SDDSC194W1
1363,77
1365
1,23
0,08
0,00
0,09
SDDSC194W1
1365
1366
1,00
0,14
0,00
0,14
SDDSC194W1
1366
1367,3
1,30
0,93
0,00
0,94
SDDSC194W1
1367,3
1367,9
0,60
0,23
0,00
0,23
SDDSC194W1
1367,9
1369,2
1,30
0,14
0,00
0,14
SDDSC194W1
1369,2
1370,4
1,20
0,29
0,00
0,30
SDDSC194W1
1370,4
1371,4
1,00
0,20
0,00
0,20
SDDSC194W1
1371,4
1371,94
0,54
1,36
0,00
1,36
SDDSC194W1
1371,94
1372,9
0,96
0,12
0,00
0,12
SDDSC194W1
1389,4
1390,7
1,30
0,22
0,00
0,22
SDDSC194W1
1390,7
1392
1,30
0,24
0,00
0,24
SDDSC194W1
1392
1392,6
0,60
0,20
0,00
0,20
SDDSC194W1
1392,6
1393,47
0,87
5,44
0,00
5,45
SDDSC194W1
1393,47
1394,7
1,23
0,33
0,00
0,33
SDDSC194W1
1394,7
1396
1,30
0,37
0,00
0,37
JORC-Tabelle 1
Abschnitt 1 Probenahmetechniken und Daten
Kriterien
Erläuterung des JORC-Codes
Kommentar
Probenahmetechniken
Bohrtechniken
Gewinnung von Bohrproben
Protokollierung
Probenahmetechniken und Probenvorbereitung
Qualität der Untersuchungsdaten und Labortests
Überprüfung der Probenahme und Analyse
Lage der Datenpunkte
Datenabstand und -verteilung
Ausrichtung der Daten in Bezug auf die geologische Struktur
Proben-Sicherheit
Audits oder Überprüfungen
Abschnitt 2 Berichterstattung über Explorationsergebnisse
Kriterien
Erläuterung zum JORC-Code
Kommentar
Mineralrecht
und Landnutzungsrechte
Status
Explorationen durch
anderen Parteien
Gesteinsprobenahme rund um die Minen Christina, Apollo und Golden Dyke.
Gesteinsprobenahme im Schacht der Christina-Mine. Widerstandsmessung über dem Golden Dyke. Fünf Diamantbohrlöcher rund um Christina, von denen zwei analysiert wurden.
Die Exploration konzentrierte sich auf die Suche nach niedriggradigen Lagerstätten mit hohem Erzgehalt. Die Schürfrechte wurden aufgegeben, nachdem sich das Gebiet als vielversprechend, aber nicht wirtschaftlich erwiesen hatte.
Bachablagerungsproben in der Umgebung des Golden Dyke und des Reedy Creek. Die Ergebnisse waren in der Umgebung des Golden Dyke besser. 45 Haldenproben aus den alten Abbaustätten des Golden Dyke zeigten eine gute Korrelation zwischen Gold, Arsen und Antimon.
Bodenproben über dem Golden Dyke zur Abgrenzung des Dykes und der Mineralisierung. Zwei, parallel zum Golden Dyke verlaufende Bohrungen, die auf Bodenanomalien abzielten. Die Bohrungen wurden inzwischen von SXG saniert.
Exploration mit dem Ziel einer Goldmineralisierung im Tagebau am Rande der SXG-Konzessionen.
Ausrichtung auf flach liegendes, niedriggradiges Gold. Grabenaushub rund um das Golden-Dyke-Prospektgebiet und Auswertung der Ergebnisse zusammen mit den CRA-Costeans. 29 RC-/Aircore-Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 959 m wurden in den Zielgebieten Apollo, Rising Sun und Golden Dyke niedergebracht.
Die ELs 4460 und 4497 wurden Beadell Resources im November 2007 erteilt. Beadell bohrte erfolgreich 30 RC-Bohrlöcher, darunter zweite Diamantbohrlöcher in den Zielgebieten Golden Dyke/Apollo.
Mawson bohrte 30 Bohrlöcher über 6.928 m und machte die ersten Entdeckungen in der Tiefe.
Geologie
Bohrlochinformationen
Methoden zur Datenaggregation
Beziehung
zwischen
Mineralisierung
und
Abschnittslängen
Diagramme
Ausgewogene Berichterstattung
Sonstige wesentliche Explorationsdaten
Weitere Arbeiten
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Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
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