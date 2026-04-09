© Foto: UnsplashEine umfangreiche Untersuchung bringt neue Bewegung in das größte Rätsel der Krypto-Welt. Analysen von Texten, alten Mails und auffälligen Mustern führen nun zu einem konkreten Verdacht.Wer ist Satoshi Nakamoto? Diese Frage treibt die Kryptowelt seit 17 Jahren um - und die New York Times glaubt nun, eine Antwort gefunden zu haben. Eine rund 10.000 Wörter umfassende Untersuchung unter der Leitung des Investigativreporters John Carreyrou legt nahe, dass der britische Informatiker Dr. Adam Back der unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto bekannte Erfinder von Bitcoin sein könnte. Back bestreitet das vehement. Der Verdacht ist nicht aus der Luft gegriffen. Back erfand 1997 den …Den vollständigen Artikel lesen
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