BÖRSE HEUTE: Wall Street dreht ins Plus trotz Nahost-Spannungen (09.04.2026)

?? Börse aktuell: Wall Street trotzt Unsicherheit

Die Börse aktuell zeigt sich widerstandsfähig: Nach einem schwachen Start, ausgelöst durch neue Spannungen im Nahen Osten, konnten sich die US-Märkte deutlich erholen. Die Börse heute präsentiert sich damit in einem positiven Licht, obwohl geopolitische Risiken und gemischte Konjunkturdaten weiterhin für Unsicherheit sorgen.

Während Inflation hoch bleibt und das Wachstum schwächelt, setzen Investoren auf Stabilisierung - ein Balanceakt zwischen Risiko und Optimismus.

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