© Foto: Foto: Sven Hoppe/dpaDer Bundestag hat die Riester-Rente faktisch beerdigt. Der Nachfolger startet 2027 - günstiger, flexibler, für mehr Menschen. Für einen Anbieter könnte die Reform besonders lukrativ werden.Die Riester-Rente ist so gut wie tot: ein Viertel der 15 Millionen Verträge liegt brach, 2024 wurden kaum noch Neuabschlüsse gezählt. Mit der vom Bundestag Ende März verabschiedeten Reform soll das private Altersvorsorgesparen neu belebt werden. Für die Allianz könnte sich das als seltene Wachstumschance entpuppen - während die Konkurrenz das Nachsehen hat. Der entscheidende Hebel ist eine Kostenbremse: Für das neue Standardsparprodukt gilt ab 2027 eine gesetzliche Gebührenobergrenze von einem Prozent pro …Den vollständigen Artikel lesen
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