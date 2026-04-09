© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAINeben dem Iran-Krieg, könnten ein möglicher Super-El-Niño und teurer Dünger die Preise für Reis, Zucker, Kaffee und Kakao weiter in die Höhe treiben. Das Risiko eines neuen Preisschubs für Verbraucher wächst.Für Verbraucherinnen und Verbraucher braut sich die nächste heikle Mischung zusammen. Laut einem Bericht von CNBC droht im Jahr 2026 eine gefährliche Doppelbelastung für die weltweiten Lebensmittelpreise - ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem sich viele Haushalte von der letzten Inflationswelle noch nicht erholt haben. Der erste Treiber ist geopolitisch. Der Krieg mit dem Iran hat die Märkte für Öl, Gas und Düngemittel erschüttert. Besonders brisant ist, dass normalerweise rund ein …Den vollständigen Artikel lesen
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