Andersen Global baut seine Präsenz in der Karibik weiter aus: JD Consulting übernimmt die Marke Andersen und wird als Mitgliedsfirma Teil des Netzwerks, wodurch Andersen nun auch in Grenada vertreten ist.

Andersen in Grenada ist ein Dienstleistungsunternehmen, das Privatpersonen, inhabergeführten Unternehmen, KMU und Organisationen aus verschiedenen Branchen Dienstleistungen in den Bereichen Rechnungswesen, Steuern und Unternehmensberatung anbietet. Unter der Leitung von Geschäftsführer Johnson Dion verbindet das Unternehmen fundierte lokale Kenntnisse mit weltweit anerkannten Fachleuten und liefert maßgeschneiderte, praxisorientierte Lösungen, die finanzielle Stabilität, betriebliche Effizienz und nachhaltiges Wachstum fördern.

"Die Übernahme der Marke Andersen ist ein wichtiger Schritt für das Wachstum unseres Unternehmens", sagte Geschäftsführer Johnson Dion. "Unser Fokus lag schon immer auf der Bereitstellung hochwertiger, kundenorientierter Beratungsdienstleistungen, die auf Integrität und Exzellenz basieren. Die Mitgliedschaft in Andersen Global stärkt unsere Fähigkeit, Kunden mit einem breiteren Leistungsspektrum zu unterstützen und gleichzeitig den persönlichen Ansatz beizubehalten, der unsere Praxis auszeichnet."

"Die Gründung von Andersen in Grenada spiegelt die langjährige Rolle der Firma auf dem lokalen Markt und ihre Entwicklung im Laufe der Zeit wider", sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Johnson hat eine Praxis aufgebaut, die auf Integrität und Beständigkeit basiert, und seine Führungsrolle unterstützt unsere weitere Expansion in der Karibik."

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich eigenständiger, unabhängiger Mitgliedsfirmen, der sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsfachleuten auf der ganzen Welt zusammensetzt. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute weltweit über mehr als 50.000 Fachleute sowie eine Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Firmen.

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