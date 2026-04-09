© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAIVom GLP-1-Boom profitieren nicht nur Pharma-Aktien: Millionen US-Verbraucher schrumpfen aus ihren Größen heraus. Jetzt könnte ausgerechnet der Modehandel den nächsten Schub bekommen. Die Hintergründe. Bei dem GLP-1-Boom schaut die Börse meist auf Eli Lilly, Novo Nordisk oder Lebensmittelkonzerne. Doch der nächste Überraschungsgewinner könnten Mode-Aktien sein. Denn wer mit Wegovy, Ozempic & Co. deutlich abnimmt, braucht oft neue Hosen, Shirts und Jacken. Laut CNBC könnte sich daraus für Modehändler ein neuer Umsatztreiber entwickeln. Marktforscher von Circana beobachten bereits erste Verschiebungen bei den Größen und dem Sortimentsmix. Besonders bei BHs verlieren große Größen Marktanteile, …Den vollständigen Artikel lesen
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