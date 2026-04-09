Die Attraktion soll bis zum Geschäftsjahr 2027 auf die Insel Awaji verlegt werden, um erneut Träume und Realität miteinander zu verschmelzen

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) gab heute bekannt, dass Monster Hunter Bridge, ein interaktives Erlebnis, das das Unternehmen im Osaka Healthcare Pavilion auf der Expo 2025 in Osaka, Kansai, Japan (im Folgenden "Expo 2025"), präsentiert hatte, an einem neuen Standort in Nijigen no Mori im Awajishima-Park der Präfektur Hyogo wiedereröffnet werden soll, voraussichtlich im Geschäftsjahr 2027.

Monster Hunter Bridge ist eine interaktive Attraktion, die im Osaka Healthcare Pavilion auf der Expo 2025 zu sehen war. Es bot ein einzigartiges, immersives Erlebnis mit speziellen AR-Geräten, einem 360-Grad-Kino, räumlichem Klang und einem vibrierenden Boden. Infolgedessen waren die täglichen Besucherzahlen durchweg hoch, und insgesamt kamen über 100.000 Menschen in den Genuss dieser Attraktion.

Mit der Wiedereröffnung an diesem neuen Standort können noch mehr Menschen weiterhin Monster Hunter Bridge genießen, dessen Betrieb zum Ende der Expo 2025 eingestellt worden war. Das Unternehmen arbeitet eng mit seinen Partnerunternehmen zusammen, um auf der Insel Awaji die wundersame Welt von Monster Hunter nachzubilden, die die Besucher auf der Expo 2025 erleben konnten.

Capcom ist weiterhin fest entschlossen, die Erwartungen aller Nutzer zu erfüllen, indem es seine branchenführenden Fähigkeiten in der Entwicklung von Spielen nutzt, um äußerst unterhaltsame Spiel-Erlebnisse zu schaffen.

Über die Monster Hunter-Reihe

Die Monster Hunter-Reihe umfasst Jagd-Action-Spiele, in denen die Spieler in wunderschönen Naturlandschaften gegen riesige Monster antreten. Seit dem ersten Titel im Jahr 2004 hat die Serie ein neues Genre etabliert, in dem Spieler gemeinsam mit ihren Freunden wilde Monster jagen. Dies entwickelte sich zu einem weltweiten Phänomen, dessen kumulierte Vertriebszahlen mittlerweile 125 Millionen Verkaufseinheiten übersteigen.

*Stand: 31. Dezember 2025

Über Nijigen no Mori

Nur fünf Minuten von der Akashi-Kaikyo-Brücke entfernt, nachdem man von Kobe auf die Insel Awaji übergesetzt hat, liegt der Anime-Themenpark "Nijigen no Mori" inmitten der weitläufigen Naturlandschaft des Awajishima-Parks der Präfektur Hyogo in Japan, der sich über eine Fläche von etwa 134,8 Hektar erstreckt. Durch den Einsatz digitaler und interaktiver Technologien bietet der Park Besuchern jeden Alters und aller Nationalitäten ein immersives Erlebnis. Zu den Attraktionen zählen Angebote, die auf japanischen Anime-, Manga- und Spielinhalten basieren und es den Besuchern ermöglichen, diese Werke mit allen fünf Sinnen zu erleben.

ÜBER CAPCOM

Capcom ist ein weltweit führender Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiver Unterhaltung für Spielkonsolen, PCs, Handheld- und Mobilgeräte. Das 1983 gegründete Unternehmen hat Hunderte von Spielen entwickelt, darunter bahnbrechende Spielereihen wie Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter, Mega Man, Devil May Cry und Ace Attorney. Capcom unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio; der Firmensitz befindet sich in Osaka, Japan. Weitere Informationen zu Capcom finden Sie unter https://www.capcom.co.jp/ir/english/

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