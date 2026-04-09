© Foto: OpenAIChinas Kontrollen panamaischer Schiffe sorgen für Alarm. Der Streit um Häfen am Kanal droht zum neuen geopolitischen Machtkampf zu werden.Panama hat China aufgefordert, seine Souveränität zu respektieren, nachdem es vermehrt zu Inspektionen und Festsetzungen von unter panamaischer Flagge fahrenden Schiffen in chinesischen Häfen gekommen war. Dies berichtete Reuters am Mittwoch. Dies passiert kurze Zeit nachdem der Oberste Gerichtshof des lateinamerikanischen Landes das Recht von CK Hutchison zum Betrieb von Häfen in der Nähe des Panamakanals für ungültig erklärt hatte. Der Schritt veranlasste die Regierung, ihren Vertrag mit dem Hongkonger Mischkonzern zu kündigen, heißt es in dem Bericht. …Den vollständigen Artikel lesen
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