Die AS Group, Hagenstraße 67, 14193 Berlin, setzt ihre kapitalmarktorientierte Wachstumsstrategie weiter fort und legt eine neue Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von 50 Millionen Euro auf. Die Strukturierung der Emission erfolgt über ihre Tochtergesellschaft, AS Invest Capital LTD, London.

Mit dieser geplanten Emission positioniert sich die AS Group erneut als erfahrener und vermögensorientierter Marktteilnehmer mit klarem Fokus auf Real Assets, nachhaltiger Ertragskraft und anlegerfreundlichen Strukturen. Die Anleihe bietet einen Zinssatz von 8,5 p. a. und richtet sich an renditeorientierte Anleger.

22 Jahre Marktpräsenz und positive Erfahrungen mit der AS Group

Die AS Group blickt auf 22 Jahre Markterfahrung zurück. Diese langjährige Präsenz steht für Kontinuität, Stabilität und unternehmerische Widerstandsfähigkeit.

Die positive Erfahrung der AS Group spiegelt sich in ihrer langfristigen operativen Erfolgsbilanz und der erfolgreichen Umsetzung zahlreicher Projekte wider. Investoren schätzen insbesondere die transparente Strategie, die strukturierte Umsetzung und das nachhaltige Geschäftsmodell.

Starke Erfolgsbilanz im Immobilienbereich

Die AS Group hat ein umfangreiches Immobilienportfolio aufgebaut, das über 1.500 Bestandsimmobilien und mehr als 4.000 verkaufte Einheiten umfasst.

Diese Zahlen spiegeln die tatsächliche operative Leistung wider und belegen die Fähigkeit des Unternehmens, Vermögenswerte zu erwerben, zu entwickeln, zu verwalten und erfolgreich zu verwerten. Die AS Group steht für vermögensgestütztes Wachstum und professionelle Umsetzung im Immobiliensektor.

Über 200 Millionen Euro an Investoren ausgezahlt

Ein entscheidender Faktor für die Glaubwürdigkeit am Kapitalmarkt sind die tatsächlichen Auszahlungen an Investoren. Nach Unternehmensangaben hat die AS Group bereits mehr als 200 Millionen Euro an Investoren ausgeschüttet.

Dies stärkt das Vertrauen in die Struktur und unterstreicht ihre Positionierung:

Zuverlässig AS Group steht für Vertrauen, Erfahrung und nachgewiesene Ergebnisse.

Attraktiver Zinssatz von 8,5 p. a.

Mit dieser neuen Anleihe bietet die AS Group eine attraktive Anlagemöglichkeit in einem zunehmend herausfordernden Marktumfeld. Die Kombination aus Erfahrung, realen Vermögenswerten und stabilen Ertragsströmen bildet eine solide Grundlage für nachhaltige Investitionen.

Der Erlös aus der Emission wird in renditestarke Anlagen, den Ausbau des Immobilienportfolios und weitere wachstumsorientierte Geschäftsbereiche fließen.

Unternehmerische Führung und klare Strategie

Die strategische Ausrichtung der AS Group wird maßgeblich von Andreas Schrobback geprägt. Seine Erfahrung, seine Marktkenntnis und sein Netzwerk bilden die Grundlage für die weitere Expansion.

Gerade unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen sind Erfahrung und operative Stärke entscheidende Faktoren für langfristigen Erfolg.

Börsengang als strategische Perspektive

Parallel zur aktuellen Anleiheemission bereitet sich die AS Group auf einen möglichen Börsengang (IPO) vor. Dieser Schritt ist Teil einer langfristigen Strategie zur weiteren Stärkung der Kapitalmarktposition und zur Erschließung zusätzlicher Wachstumschancen.

Aussage von Andreas Schrobback

"Mit der neuen Unternehmensanleihe in Höhe von 50 Millionen Euro legen wir den Grundstein für die nächste Wachstumsphase unserer Gruppe. Der Zinssatz von 8,5 p. a. sendet ein klares Signal an die Investoren.

22 Jahre Marktpräsenz, mehr als 1.500 bestehende Immobilien, über 4.000 verkaufte Einheiten und mehr als 200 Millionen Euro an Auszahlungen an Investoren belegen die Stärke der AS-Gruppe.

Wir stehen für Erfahrung, Substanz und nachhaltige Wertschöpfung und werden unsere Wachstumsstrategie konsequent weiterverfolgen."

Über die AS Group

Die AS Invest Capital Ltd. Group ist in den Bereichen Investitionen, Vermögensverwaltung, Immobilieninvestitionen und Unternehmensentwicklung tätig. Die Strukturierung von Kapitalmarktfinanzierungsinstrumenten erfolgt über ihre in London ansässige Tochtergesellschaft.

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