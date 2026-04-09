NEW YORK (dpa-AFX) - Hoffnungsvolle Signale aus dem Nahost-Konflikt haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag aus der anfänglichen Minuszone befördert. Der Leitindex Dow Jones erklomm den höchsten Stand seit mehr als einem Monat und schloss 0,58 Prozent höher bei 48.185,80 Punkten, nachdem er im frühen Handel um bis zu 0,5 Prozent gesunken war. Der marktbreite S&P 500 gewann letztlich 0,62 Prozent auf 6.824,66 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,72 Prozent auf 25.082,09 Punkte hoch.

Israel wird nach Angaben von US-Präsident Donald Trump die Angriffe im Libanon zurückfahren. Er habe mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gesprochen und dieser habe eine Reduzierung der Attacken zugesagt, sagte Trump dem US-Sender NBC in einem Telefoninterview. Die andauernden und heftigen Angriffe Israels gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon bedrohen die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Später kündigte Netanjahu direkte Verhandlungen mit dem nördlichen Nachbarland an./edh/he

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