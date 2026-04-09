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Dow Jones News
09.04.2026 22:57 Uhr
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NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 23.874 Pkt - Keine auffälligen Einzelwerte

DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 23.874 Pkt - Keine auffälligen Einzelwerte

DOW JONES--Laut einem Händler von Lang & Schwarz haben deutsche Aktien am Donnerstagabend nach Xetra-Schluss von der freundlichen Tendenz der Wall Street profitiert. "Es ging alles ein wenig nach oben, ohne dass sich einzelne Titel auffällig gezeigt haben", erläuterte der Marktteilnehmer. Weder reagierten Volkswagen auf die Produktionseinstellung des E-Modells ID.4 im US-Werk in Tennessee, noch DHL auf die angestrebte Vereinfachung der Unternehmensstruktur. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
23.874    23.807    +0,3% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2026 16:25 ET (20:25 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
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