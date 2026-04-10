Die Ernennung folgt auf die kürzlich erfolgte Markenvereinigung und unterstützt das weitere Wachstum sowie das Engagement, messbare finanzielle Ergebnisse für Kunden und Aktionäre zu erzielen

Brightfin gab heute die Ernennung von Thomas Conway zum Finanzvorstand bekannt. Conway bringt umfangreiche Erfahrung in der Leitung des Finanzbereichs bei börsennotierten und privaten Technologieunternehmen mit und wird eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung des weiteren Wachstums und der operativen Skalierung des Unternehmens spielen.

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Thomas Conway, Chief Financial Officer at Brightfin.

Thomas Conway tritt Brightfin nach der kürzlich erfolgten Zusammenführung von Brightfin und Proven Optics unter einer einzigen Marke bei, während das Unternehmen seine Plattform weiter ausbaut und Organisationen dabei unterstützt, ihre Technologieausgaben besser zu verstehen und zu optimieren.

"Thomas bringt die finanzielle Disziplin und operative Erfahrung mit, die wir für unser weiteres Wachstum benötigen", sagte Joel Martins, CEO von Brightfin. "Unser Ziel ist es, Kunden dabei zu helfen, messbare finanzielle Ergebnisse zu erzielen, und das erfordert das gleiche Maß an Strenge und Klarheit in unserer internen Arbeitsweise. Thomas wird eine wichtige Rolle bei der Unterstützung unserer nächsten Wachstumsphase spielen."

Conway verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Leitung von Finanzabteilungen in den Bereichen Technologie, Software und Dienstleistungen. Seine Erfahrung umfasst Finanzoperationen, Fusionen und Übernahmen, Finanzmodellierung und die Verbesserung von Geschäftsprozessen sowie die Aufsicht über Rechts- und Personalwesen.

"Brightfin geht eine Herausforderung an, vor der jedes Unternehmen steht: Technologieausgaben in großem Maßstab zu verstehen und zu verwalten", sagte Thomas Conway. "Was mir besonders aufgefallen ist, ist der Fokus des Unternehmens darauf, echte, messbare Ergebnisse für Kunden zu liefern. Ich freue mich darauf, in dieser Phase einzusteigen und dabei zu helfen, die finanzielle Grundlage für weiteres Wachstum zu schaffen."

In seiner Rolle als CFO wird Conway alle Finanzfunktionen leiten, einschließlich Finanzplanung und -analyse, Rechnungswesen und strategisches Finanzmanagement. Er wird eng mit dem Führungsteam zusammenarbeiten, um Investitionsentscheidungen zu unterstützen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und das Geschäft auf disziplinierte Weise zu skalieren.

Über Brightfin

Brightfin hat es sich zum Ziel gesetzt, eine Welt zu gestalten, in der jede technologische Entscheidung auf fundierten finanziellen Daten, operativer Klarheit und intelligenter Automatisierung basiert damit Unternehmen ihre Gesamtkosten senken und in wichtige Innovationen reinvestieren können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.brightfin.com.

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