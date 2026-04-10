Behavior Labs bringt eine Decision-Intelligence-Plattform auf den Markt, die Teams aus den Bereichen Pharma, Biotech und Medizinprodukte kontinuierlich Wettbewerbs- und Marktinformationen sowie Szenario-Modellierungen liefert und damit vierteljährliche Überprüfungszyklen durch eine einzige, stets aktuelle Informationsquelle ersetzt

Behavior Labs, ein neues Unternehmen für Life-Sciences-Intelligence, hat heute eine Plattform eingeführt, die Teams aus den Bereichen Pharma und Medizinprodukte kontinuierlich strategische Informationen liefert gestützt auf das sogenannte "World Model", ein kontinuierlich arbeitendes Modell der Marktrealität, in der jedes Produkt existiert. Die Plattform ersetzt vierteljährliche Überprüfungszyklen durch tägliche, kreuzvalidierte Erkenntnisse über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg, von der Abwehr des Patentablaufs und Biosimilar-War-Gaming bis hin zur Optimierung des Zulassungsprozesses und der Überwachung nach der Markteinführung.

Behavior Labs liefert Informationen vom ersten Tag an unter Verwendung öffentlicher, regulatorischer und kommerzieller Datenquellen und steigert den Wert, wenn Teams ihren eigenen strategischen Kontext einbringen alles in einer sicheren, isolierten Umgebung, in der Kundendaten niemals zum Trainieren von Modellen verwendet oder zwischen Mandanten geteilt werden.

Das Problem: Die Lücke zur "Ground Truth"

In den meisten Life-Science-Unternehmen kostet die Kluft zwischen dem, was die Führungsebene im Sitzungssaal beschließt, und dem, was tatsächlich vor Ort geschieht die "Ground-Truth"-Lücke Monate an verschwendeter Arbeit und Milliarden durch fehlgeleitete Umsetzung. Der Bereich Medical Affairs generiert Erkenntnisse, auf die die Vertriebsteams keinen Zugriff haben. Preismodelle spiegeln weder Wettbewerbssignale noch sich abzeichnende politische Veränderungen wider, wie beispielsweise die Medicare-Preisverhandlungen im Rahmen des Inflation Reduction Act. Im Bereich Medizinprodukte wählen Zulassungsteams Zulassungswege ohne Echtzeit-Wettbewerbsinformationen, und Teams für die Marktüberwachung prüfen Beschwerden vierteljährlich, während Sicherheitssignale wöchentlich auftreten. Bis sich die Teams abstimmen, hat sich die Lage bereits verändert. Behavior Labs beseitigt diese Verzögerung.

Was Teams erhalten

Die Plattform liefert kontinuierliche Informationen zu den Entscheidungen, die Life-Science-Teams jede Woche treffen: Wettbewerbsbeobachtung von Einreichungen, Einstellungsmustern, Patentaktivitäten und Publikationssignalen mit empfohlenen Maßnahmen, die an das Team weitergeleitet werden, das reagieren muss. Marktzugangs- und Preisinformationen, einschließlich der Verteidigung von Arzneimittellisten, Nettopreis-Modellierung und HEOR-Evidenzsynthese. Unterstützung im Bereich Medical Affairs durch Evidenzlückenanalyse, Überwachung der KOL-Landschaft und Abstimmung medizinisch-kommerzieller Botschaften. Und für Produkte, deren Exklusivität bald ausläuft, Szenario-Modellierung, die die Dynamik des Markteintritts von Biosimilars und Strategien zur Verteidigung des Geschäftsbereichs über den gesamten Lebenszyklus simuliert.

Für Medizintechnikunternehmen bietet die Plattform zusätzlich die Optimierung von Zulassungswegen für über 190.000 FDA-Zulassungen, einschließlich 510(k)-, De-Novo- und PMA-Datensätzen; kontinuierliche Überwachung nach der Markteinführung mit MAUDE-Signalerfassung und Analyse von Beschwerdebeschreibungen; Marktzugangsinformationen für Krankenhäuser, einschließlich der Verfolgung von Value Analysis Committees und GPOs; sowie Portfolio-Lebenszyklusanalysen für Unternehmen, die Zehntausende von SKUs verwalten.

"Was früher ein Team monatelang zusammenstellen musste Wettbewerbslandschaften, Evidenzlücken, Preisszenarien erstellt die Plattform kontinuierlich und hält auf dem neuesten Stand. Das ist der Wandel: von vierteljährlichen Momentaufnahmen zu täglichen Informationen", sagte Nicholas King, Gründer und CEO. "Und die Plattform erweitert ihr Wissen mit jeder Interaktion sie vergisst den Kontext zwischen den Besprechungen nicht und geht nicht aus der Tür, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt."

So funktioniert es

Im Gegensatz zu KI-Tools für Unternehmen, die monatelange Datenintegration erfordern, liefert Behavior Labs bereits vom ersten Tag an Informationen. Die Plattform basiert auf einem World Model einer dynamischen Informationsschicht, die öffentliche und kommerzielle Datenquellen integriert ClinicalTrials.gov, Zulassungsunterlagen der FDA und EMA, Patentdatenbanken, veröffentlichte Literatur, Daten aus Arzneimittellisten der Kostenträger, Kongress-Abstracts, die 510(k)/PMA/De Novo-Zulassungsdatenbanken sowie MAUDE-Berichte über unerwünschte Ereignisse -, die zu einheitlichen Produktprofilen kreuzvalidiert werden. Jeder Kunde arbeitet in einer sicheren, isolierten Mandantenumgebung, in der er seine eigenen Wettbewerbsprioritäten, Entscheidungsprozesse und First-Party-Daten einbindet. Das Ergebnis ist kein Ersatz für das Fachwissen eines Teams es ist eine Beschleunigung desselben.

Verfügbarkeit

Behavior Labs ist ab sofort verfügbar. Für Teams, die die Plattform evaluieren, bietet Behavior Labs eine Einzelprodukt-Intelligence-Bewertung an eine fokussierte Analyse eines risikobehafteten oder hochprioritären Assets ohne dass eine Plattformverpflichtung erforderlich ist. Die Abdeckung des gesamten Lebenszyklus umfasst 12 Phasen im Pharmabereich und 12 Phasen im Bereich Medizinprodukte.

Um einen Termin für ein Briefing zu vereinbaren oder eine Bewertung anzufordern, besuchen Sie behaviorlabs.ai oder wenden Sie sich an info@behaviorlabs.ai.

Über Behavior Labs

Behavior Labs ist ein auf die globale Life-Sciences-Branche spezialisiertes Unternehmen für Entscheidungsintelligenz. Seine Plattform aufgebaut auf einem kontinuierlich operierenden Weltmodell kombiniert umfassende öffentliche, regulatorische und kommerzielle Daten mit dem jeweiligen strategischen Kontext jedes Kunden, um kontinuierliche Wettbewerbsinformationen, Szenariomodellierung und Evidenzsynthese über den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln und Medizinprodukten hinweg zu liefern. Behavior Labs trainiert niemals mit Kundendaten. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Data Kinetic Corp und hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas.

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