Branchenveteran wird Entwicklung einer KI-nativen Intelligence-Plattform für die makroökonomische Forschung leiten, die auf ökonomischen Daten aus mehr als 20 Jahren aufbaut und die Lücke zwischen Daten und vertrauenswürdiger KI schließen soll

Macrobond, die führende Plattform für makroökonomische Daten und Analyse, gab heute die Erkennung von Pedro Rodrigues zum Leiter für Plattform und KI bekannt. Die Ernennung ist ein entscheidender Moment in der Entwicklung von Macrobond von einem zuverlässigen Datenanbieter zu einer vollständig KI-nativen Intelligence-Plattform für die globale makroökonomische Forschungsgemeinschaft.

Pedro stößt an einem Wendepunkt zum Unternehmen. Die Erprobung von KI ist in allen Finanzdiensten nahezu universell. Die Produktionsbereitstellung hingegen nicht. Nicht, weil die Technologie unfähig wäre, sondern weil ein wichtiges Element in der Architektur fehlt: die denkende Schicht über den Daten, die KI in die Lage versetzt, ökonomische Informationen mit der Logik, der Semantik und der Kompetenz zu verarbeiten, die die makroökonomische Analyse tatsächlich erfordert. Macrobond möchte diese Schicht erschaffen, und zwar auf einer Grundlage, die kein Wettbewerber nachbilden kann.

An der Spitze der nächsten Ära der makroökonomischen Intelligence

Die nächste Phase der makroökonomischen Forschung wird nicht dadurch bestimmt werden, wer auf die meisten Daten zugreifen kann. Sondern dadurch, wer diese Daten intelligent, nachverfolgbar und verwertbar machen kann. Pedro Rodrigues hat über 15 Jahre lang genau diese Fähigkeit für globale Finanzinstitute aufgebaut und die komplexesten ökonomischen Datenumgebungen in produktionsbereite KI-Systeme verwandelt, denen Forscher und Entscheidungsträger wirklich vertrauen können.

Bei Macrobond erbt er eine Grundlage, die kein Wettberber so schnell nachbilden kann: mehr als 300 normalisierte Zeitreihen aus 2.500 globalen Quellen, die im Laufe von mehr als 20 Jahren kuratiert und reguliert wurden, wobei von Anfang an der Datenverlauf nachgehalten und auf nachverfolgbaren Transformationen geachtet wurde. Durch diese Infrastruktur konnte die KI von Macrobond speziell angefertigt anstatt nur umgerüstet werden. Die meisten KI-Tools in Finanzdiensten werden auf fragmentierte Daten geschichtet. Die Intelligence-Schicht von Macrobond hingegen baut auf den Daten auf. Pedros Mission besteht darin, diesen Vorteil schneller weiter auszubauen und in die Workflows, Systeme und Entscheidungsumgebungen zu übertragen, in denen die nächste Generation der makroökonomischen Forschung stattfinden wird.

"Der Markt hat an Fahrt gewonnen. Die Infrastruktur jedoch nicht. Macrobond ist das Unternehmen, das diese Situation ändern wird."

Stephanie Covert, CEO, Macrobond

Unterstützung jeder makroökonomischen Entscheidung durch vertrauenswürdige Intelligence

Macrobond arbeitet auf ein einzigartiges Ziel hin: jede makroökonomische Entscheidung wird durch vertrauenswürdige Daten gestützt, KI denkt wie eine Fachkraft und Erkenntnisse sind vollumfänglich verständlich und vertretbar.

Diese Vision stützt sich auf eine Plattform, die für drei unterschiedliche Zielgruppen mit der gemeinsamen Notwendigkeit einer vertrauenswürdigen Grundlage entwickelt wurde:

Insight-Produzenten, darunter Ökonomen, Analysten und Strategen, die Forschungen erstellen und veröffentlichen, müssen von der Datenerfassung zu einer vertretbaren veröffentlichten Ansicht gelangen, und zwar ohne manuelle Abstimmung, instabile Pipelines oder Vertrauenslücken in der KI-Schicht.

Entscheidungsträger, einschließlich CIOs, Portfoliomanager und leitende Ökonomen, sind darauf angewiesen, dass Forschung in ihren Arbeitsablauf integriert wird, um Quellen abfragen, die Argumentation nachverfolgen und sicher handeln zu können.

Ersteller, darunter Entwickler, quantitative Analysten und Plattformteams, benötigen lizenzierte, regulierte makroökonomische Daten, die sich ohne Umgestaltung direkt in ihre Infrastruktur, Modelle und agentengesteuerten Arbeitsabläufe einfügen lassen.

Pedros Ernennung fördert die Fähigkeit von Macrobond, alle drei Gruppen in großem Maßstab, im ganzen Unternehmen und in Echtzeit zu bedienen.

Schaffung des KI-nativen Standards für makroökonomische Forschung

Die meisten KI-Tools in Finanzdiensten versagen nicht aufgrund offensichtlicher Fehler, sondern durch etwas Subtileres: Plausible, korrekt formatierte Ausgaben, deren Fehler nur ein Domänenexperte erkennen würde. In der Finanzforschung ist das keine kleinere Ineffizienz, sondern ein institutionelles Risiko. Um diese Lücke zu schließen, müssen drei Dinge als einzelnes vernetztes System nicht als nebeneinanderliegende Workstreams zusammenarbeiten: Branchenwissen, das in die Argumentationsschicht eingebettet ist, KI-Funktion, die um die spezifischen Anforderungen der makroökonomischen Arbeit herum entwickelt wurde, und Arbeitsabläufe, die widerspiegeln, wie makroökonomische Experten wirklich denken.

Die KI-Schicht von Macrobond ist von Grund auf auf makroökonomische Arbeit ausgelegt. Sie versteht die Beziehungen zwischen Indikatoren, wirtschaftliche Methodologie, länderübergreifende Vergleiche und Visualisierungsstandards. Und vor allem weiß sie, was zu tun ist, wodurch analytisch falsche Kombinationen vermieden und Benutzer zu fundierten Analysen anstatt schnelleren Fehlern geführt werden. Die meisten Unternehmen, die heutzutage mit KI arbeiten, haben einen Teil dieser Architektur. Manche haben zwei. Macrobond baut alle drei Teile als vernetztes Ganzes auf, und Pedros Mission erstreckt sich auf die gesamte Bandbreite: von natürlichsprachlicher Suche und Konzeptauflösung über wirtschaftliche Definitionen und integrierte Forschungsunterstützung in Analyseworkflows bis hin zu den agentengesteuerten Forschungsumgebungen, die die nächste Stufe der Funktionsweise von Institutionen repräsentieren.

"Macrobond entwickelt seit 20 Jahren die Datengrundlage, die KI braucht, um in der Finanzforschung vertrauenswürdig zu sein. Meine Aufgabe besteht darin, zu nutzen, was diese Grundlage möglich macht."

Pedro Rodrigues, Leiter für Plattform und KI, Macrobond

Eine langfristige Plattform

Eine Umfrage von Macrobond unter 400 globalen Fachkräften in der makroökonomischen Forschung ergab ein deutliches Signal: der Engpass der KI-Implementierung liegt nicht in der Bereitschaft, sondern in dem Vertrauen in die Daten und Methodologie hinter den Ergebnissen. 42 der Teilnehmenden identifizierten hochwertigere zugrundeliegende Daten als den zentralen Faktor für eine breitere KI-Implementierung. 44 nannte Erklärbarkeit und Transparenz als wichtigste Korrektur, die der Branche fehlt.

Macrobond wurde für genau diesen Moment entwickelt. Die Data Governance, Herkunftsverfolgung, nachverfolgbare Transformationen und domänenspezifischen KI-Schutzmaßnahmen reagieren auf genau die Hürden, die einen stärkeren Einsatz von KI in der makroökonomischen Forschung verhindern. Das Geschäftsszenario für die Kategorie ist klar: 81 der Kollegen planen, in den nächsten zwei bis drei Jahren die Investition in KI- und Workflow-Tools zu erhöhen.

Pedros Ernennung signalisiert, dass Macrobond nicht wartet, bis dieser Investmentzyklus weiter ausgereift ist. Das Unternehmen geht von strukturierten Daten zu strukturiertem Verständnis zu durch KI beschleunigter Forschung über und erstellt jetzt eine Roadmap, die Macrobond global als standardmäßige Infrastrukturschicht für intelligente makroökonomische Forschung positioniert.

ÜBER MACROBOND

Macrobond ist eine führende Plattform für makroökonomische Daten und Analyse, die Fachkräften im Finanzbereich Zugriff auf über 300 Millionen normalisierte Zeitreihen aus 2.500 globalen Quellen bietet. Macrobond liefert Zentralbanken, Asset-Managern, Forschungsinstituten und Finanzdatenteams auf der ganzen Welt die kuratierte, geregelte Datengrundlage, durch die KI-gestützte Forschung präzise, reproduzierbar und vertretbar wird. Macrobond wird von Francisco Partners unterstützt.

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