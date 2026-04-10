Mit diesen Dividenden-ETFs kassieren Anleger nicht nur hohe Ausschüttungen, sondern fahren auch satte Renditen ein. Das sind die aktuell drei besten Indexfonds mit Dividenden-Fokus, die zuletzt bis zu 24 Prozent Rendite pro Jahr eingefahren haben. Gerade zu Beginn der neuen Dividendensaison schauen sich viele Anleger nach ausschüttungsstarken Werten um. Doch wer auf der Suche nach attraktiven Zahlungen ist, der muss nicht auf Performance verzichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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